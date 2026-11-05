Paro docente este viernes 6: qué escuelas bonaerenses podrían verse afectadas

Una nueva convocatoria a una medida de fuerza docente volvió a instalar la discusión salarial en la provincia de Buenos Aires. La protesta anunciada para el viernes 6 de noviembre aparece en un momento en que las escuelas transitan la última parte del ciclo lectivo y las familias necesitan saber si habrá actividad con normalidad.

La convocatoria difundida por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) plantea un paro de 24 horas y una concentración a las 10 en Mar del Plata, frente a la Municipalidad de General Pueyrredon. Pero hay una diferencia decisiva: el anuncio de una organización no equivale a un paro general de todo el sistema educativo bonaerense.

Qué alcance puede tener el paro del viernes

La medida fue comunicada por AMPBA en el marco de su rechazo al acuerdo salarial provincial. Hasta contar con adhesiones confirmadas de otros sindicatos y establecimientos, no corresponde afirmar que todas las escuelas suspenderán las clases. El alcance concreto puede variar de acuerdo con el personal que adhiera en cada institución.

Para las familias, la información más útil será la comunicación que emita cada escuela por sus canales habituales. La existencia de una convocatoria sindical no permite anticipar por sí sola qué cursos o turnos tendrán modificaciones.

Por qué el conflicto salarial sigue abierto

El reclamo se produce después de la definición de una mejora salarial escalonada para trabajadores de la provincia. AMPBA cuestionó el nivel de los haberes y difundió una exigencia salarial superior a la pauta acordada por las organizaciones mayoritarias.

El punto de discusión no se limita al porcentaje de aumento: también comprende el peso del salario básico, las bonificaciones y la distancia entre los ingresos de diferentes cargos y antigüedades. Son factores que pueden producir recibos distintos aun cuando dos trabajadores estén alcanzados por una misma pauta general.

Ver también: Sueldos docentes de noviembre: la escala salarial vigente.

Qué falta confirmar antes del viernes

Los aspectos que requieren seguimiento son las adhesiones formales, la situación de las escuelas de Mar del Plata y otras localidades bonaerenses, y las comunicaciones de los equipos directivos a las familias. También será importante diferenciar el impacto en escuelas públicas de cualquier decisión particular de instituciones privadas.

En esta etapa no hay fundamentos para publicar una lista general de escuelas sin clases. Si aparecen nuevas adhesiones verificadas, ese dato sí justificaría actualizar la cobertura con alcance por distrito.

La negociación que viene

El acuerdo provincial prevé una nueva instancia de discusión salarial en diciembre. Hasta entonces, los reclamos sectoriales pueden mantener abierto el debate sobre la composición de los haberes y el poder adquisitivo. Para los docentes, el dato relevante será tanto la evolución de la negociación como su traducción en cada recibo.

La información sobre el paro deberá actualizarse cuando existan novedades comprobadas. Mientras tanto, la recomendación práctica para las familias es verificar las comunicaciones oficiales de sus escuelas y no dar por suspendida la actividad en toda la provincia.