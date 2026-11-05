Docentes bonaerenses: cómo se calcula el aumento de noviembre y qué mirar en el recibo

Los docentes bonaerenses tienen un aumento salarial acordado para noviembre, pero la pregunta central no se responde solo con un porcentaje: cuánto representa en cada cargo y cuándo se refleja en el recibo.

El acuerdo anunciado por el Ministerio de Economía provincial el 19 de octubre fijó una suba del 6% en dos tramos. La particularidad es que ambos porcentajes toman como referencia los salarios de septiembre, un dato clave para evitar cálculos incorrectos.

Cómo se distribuye el 6% acordado

La Provincia informó un 3% correspondiente a octubre y otro 3% para noviembre, calculados sobre los salarios de septiembre. Esto significa que no corresponde multiplicar automáticamente el salario de octubre por 1,03 para estimar el siguiente tramo.

Como ejemplo puramente matemático, si una base de cálculo hipotética fuera de $100.000 en septiembre, cada tramo del 3% equivaldría a $3.000 sobre esa base. El resultado ilustrativo no es un salario docente real ni sustituye las escalas oficiales.

Por qué el aumento no es igual para todos los cargos

El ingreso final depende del cargo, antigüedad, cantidad de módulos, horas cátedra, suplementos, bonificaciones y descuentos. Por eso dos docentes pueden percibir diferencias aun cuando ambos estén alcanzados por el mismo acuerdo porcentual.

Tampoco debe confundirse el sueldo bruto con el importe neto depositado. Aportes y otros conceptos pueden modificar la suma que llega a la cuenta.

Cuándo se ve reflejado en el cobro

El aumento correspondiente al mes de noviembre se vincula con la liquidación de ese período, que puede acreditarse después de terminado el mes según el cronograma salarial. La fecha exacta de depósito debe confirmarse con el calendario oficial cuando se publique.

Para comparar correctamente, conviene revisar recibos de septiembre, octubre y noviembre y observar los mismos conceptos en cada uno.

Qué pasa con la próxima paritaria

El Gobierno bonaerense se comprometió a reabrir la negociación en diciembre de 2026. Esa convocatoria futura no equivale a un aumento adicional ya aprobado.

Cualquier cifra sobre la nueva oferta o la eventual fecha de aplicación debe esperar un anuncio verificable. Mientras tanto, el dato firme es el acuerdo del 6% escalonado.

Qué revisar si el importe no coincide

Antes de concluir que existe un error, comprobá carga horaria, antigüedad, licencias, movimientos de cargo y adicionales. Si la diferencia persiste, corresponde consultar al área de liquidaciones o a la representación gremial con el recibo a la vista.

La información más útil para los docentes no es una estimación general de bolsillo, sino una explicación que permita identificar la base de cálculo y distinguir conceptos efectivamente liquidados.