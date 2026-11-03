El intendente de tandil fue a la justicia por los cambios en el régimen de zona fría

La preocupación por las modificaciones al régimen de Zona Fría continúa creciendo en la provincia de Buenos Aires.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, presentó un amparo ante la Justicia Federal para intentar impedir que los vecinos de su distrito pierdan los descuentos en las facturas de gas natural.

La presentación incluye un pedido de medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los cambios dispuestos por el Gobierno nacional, que establecen nuevos requisitos para acceder a las bonificaciones.

El régimen de Zona Fría contempla descuentos del 30% y del 50% en las tarifas de gas para usuarios de localidades alcanzadas por condiciones climáticas particulares.

Desde el Municipio de Tandil sostienen que las bajas temperaturas que justificaron la incorporación al beneficio siguen siendo las mismas y que la eliminación de descuentos podría afectar especialmente a jubilados, pensionados y familias de menores ingresos.

Crecen los reclamos en la Provincia

La iniciativa de Lunghi se suma a las acciones judiciales impulsadas por otros intendentes bonaerenses, entre ellos Federico Susbielles, de Bahía Blanca, y Pablo Garate, de Tres Arroyos.

Los municipios cuestionan que las nuevas condiciones de acceso al beneficio prioricen criterios económicos por encima de las características climáticas de cada región.

La Justicia deberá determinar si corresponde suspender las modificaciones cuestionadas, mientras miles de usuarios del interior bonaerense permanecen atentos al futuro de un beneficio que representa un alivio importante durante los meses de mayor consumo de gas.