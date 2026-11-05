Último día con bancos abiertos: desde mañana comienza un cierre prolongado

Los bancos de toda la Argentina atenderán al público por última vez este jueves 5 de noviembre, antes de una extensa interrupción de sus actividades presenciales que se prolongará durante cinco días en gran parte del país y seis jornadas consecutivas en la provincia de Buenos Aires.

La particular situación responde a la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

En territorio bonaerense, las sucursales permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el miércoles 11 de noviembre inclusive, por lo que la atención habitual recién se retomará el jueves 12.

¿Por qué estarán cerrados los bancos durante tantos días?

El cronograma contempla las siguientes jornadas:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario, sin atención presencial en todo el país.

Día del Trabajador Bancario, sin atención presencial en todo el país. Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual de las entidades por el fin de semana.

cierre habitual de las entidades por el fin de semana. Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10: feriado bancario dispuesto por el Banco Central en todo el territorio argentino.

feriado bancario dispuesto por el Banco Central en todo el territorio argentino. Miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires por las actividades del Sumo Pontífice en Luján.

Esta combinación genera una situación excepcional para los clientes de las entidades financieras bonaerenses, que deberán esperar hasta el jueves 12 para efectuar gestiones que requieran atención personal.

¿Qué operaciones se podrán realizar durante el cierre?

A pesar de la suspensión de la atención en las sucursales, los servicios bancarios digitales continuarán funcionando.

Los usuarios podrán efectuar transferencias, consultar saldos, pagar servicios y utilizar aplicaciones bancarias o billeteras virtuales.

También estarán disponibles los cajeros automáticos para realizar extracciones de efectivo, mientras que las tarjetas de débito y crédito podrán seguir utilizándose normalmente.

Las entidades financieras tienen previsto reforzar la provisión de dinero en los cajeros para atender la demanda durante estas jornadas.

Recomiendan anticipar los trámites presenciales

Ante la proximidad del cierre prolongado, resulta conveniente que quienes necesiten realizar gestiones por ventanilla, consultas comerciales o trámites administrativos que requieran concurrir personalmente a una sucursal aprovechen la jornada de este jueves.

La medida tendrá especial incidencia en localidades del interior bonaerense, donde las sucursales bancarias constituyen un servicio fundamental para jubilados, comerciantes, trabajadores y vecinos que habitualmente realizan operaciones presenciales.

De esta manera, hoy será la última oportunidad de concurrir a un banco en la provincia de Buenos Aires hasta el próximo jueves 12 de noviembre, cuando se normalizará la atención al público.

Qué operaciones pueden demorarse durante los feriados

Las transferencias inmediatas y el uso de tarjetas suelen continuar disponibles, pero determinadas compensaciones, operaciones comerciales y acreditaciones sujetas a días hábiles pueden tener plazos distintos. Antes de contar con el dinero para una operación importante, verificá las condiciones informadas por tu entidad. El feriado del lunes 9 es nacional; el martes 10 corresponde a CABA y Córdoba, y el miércoles 11 a la provincia de Buenos Aires, según el Decreto 1103/2026.

Para quienes cruzan habitualmente de Provincia a CABA por trabajo, explicamos cómo interpretar los feriados según la jurisdicción laboral.