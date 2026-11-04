Atención conductores: aumentaron las multas de tránsito en la provincia de buenos aires

El Gobierno bonaerense actualizó los valores de las multas de tránsito para noviembre y diciembre de 2026. La medida representa un incremento del 2,5% y alcanza a distintas infracciones, como circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), exceder los límites de velocidad, cruzar un semáforo en rojo o conducir bajo los efectos del alcohol.

Con esta actualización, las sanciones más elevadas pueden alcanzar los $2.808.000, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

Cuánto cuestan las multas desde noviembre

El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes importes para las principales infracciones en territorio bonaerense:

Circular con la VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000.

Cruzar un semáforo en rojo: entre $702.000 y $2.340.000.

Exceder los límites de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000.

Conducir alcoholizado: entre $702.000 y $2.340.000.

Negarse a realizar un control de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000.

Circular a contramano: entre $702.000 y $2.340.000.

Conducir sin habilitación: entre $702.000 y $2.340.000.

Circular sin cobertura de seguro: entre $702.000 y $2.340.000.

No utilizar cinturón de seguridad o casco: entre $117.000 y $234.000.

Estacionar en lugares prohibidos: entre $117.000 y $234.000.

Circular sin la documentación obligatoria: entre $117.000 y $234.000.

No llevar el comprobante del seguro: entre $117.000 y $234.000.

Por qué aumentaron las multas

Las sanciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires se calculan mediante un sistema de Unidades Fijas (UF), cuyo valor está vinculado al precio del litro de nafta premium del Automóvil Club Argentino en La Plata.

Para el bimestre noviembre-diciembre, cada Unidad Fija pasó de $2.281 a $2.340, lo que representa un incremento cercano al 2,6%.

Este mecanismo permite actualizar periódicamente los importes sin necesidad de modificar individualmente cada sanción.

Las multas volverán a actualizarse en 2027

Los valores anunciados estarán vigentes durante noviembre y diciembre de 2026. En enero próximo se realizará una nueva actualización, coincidiendo con el comienzo de la temporada de vacaciones y el incremento habitual de circulación vehicular hacia los destinos turísticos bonaerenses.

La actualización alcanza a los conductores que transiten por rutas, autovías y demás vías de circulación de la Provincia de Buenos Aires.