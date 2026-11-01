Docentes de la Provincia: nuevos sueldos de noviembre y cuánto sube cada cargo

Los docentes de la Provincia de Buenos Aires comenzaron noviembre con una nueva escala salarial prevista en el acuerdo paritario de la segunda parte del año. La actualización alcanza a diferentes cargos del sistema educativo y genera una consulta recurrente: cuánto queda para maestros, profesores y preceptores después del segundo tramo.

El tema cobra especial relevancia porque los haberes no se pagan en el mismo mes en que se devengan. Mientras en estos días se acredita el salario correspondiente a octubre, la liquidación de noviembre tiene su propio incremento y se cobrará según el cronograma posterior del empleador provincial.

Para entender las cifras no alcanza con aplicar un porcentaje al último depósito. La antigüedad, las horas o módulos, los adicionales y las deducciones hacen que dos agentes con el mismo tipo de cargo puedan registrar ingresos diferentes.

Qué aumento corresponde a los docentes bonaerenses en noviembre

El Gobierno provincial informó un acuerdo de 6% escalonado sobre los salarios de septiembre, con 3% correspondiente a octubre y otro 3% a noviembre de 2026. No se trata de un aumento acumulativo idéntico para todos los recibos: la referencia del acuerdo es la base salarial establecida, a la que se suman los componentes específicos de cada situación.

El entendimiento alcanzó tanto a las organizaciones docentes como a trabajadores estatales de la Ley 10.430. El compromiso oficial contempla volver a abrir las negociaciones en diciembre, lo que implica que la pauta posterior aún requiere un nuevo proceso de discusión y no debe darse por confirmada de antemano.

Maestros, profesores y preceptores: los valores de referencia

Las referencias de bolsillo difundidas para noviembre muestran la diferencia entre cargos y dedicaciones. Los valores son orientativos para los ejemplos detallados, porque las liquidaciones personales varían según la antigüedad, la situación de revista y los descuentos.

Preceptor: alrededor de $842.670,89 sin antigüedad y $939.044,83 con diez años .

alrededor de y . Maestro de grado: cerca de $973.521,59 sin antigüedad y $1.079.689,60 con diez años .

cerca de y . Maestro de grado de quinta hora: aproximadamente $1.212.124,34 sin antigüedad y $1.344.934,25 con diez años .

aproximadamente y . Profesor con 20 módulos: en torno a $1.269.184,95 sin antigüedad y $1.462.944,18 con diez años.

Los ejemplos permiten dimensionar el efecto de la nueva pauta, pero no equivalen al sueldo garantizado de cualquier docente. La composición del recibo incluye aspectos que pueden variar entre una escuela, una designación y otra.

Cuándo se cobra el aumento correspondiente a noviembre

Un dato clave para evitar confusiones: el 3% de noviembre corresponde al salario devengado durante noviembre. No debe confundirse con el pago que se realiza al comienzo del mes por el trabajo de octubre, que incorpora el tramo anterior según corresponda.

Por lo general, los haberes docentes se acreditan en el período siguiente al trabajado, según el calendario oficial de Tesorería. Antes de anunciar una fecha determinada para diciembre, es necesario que se publique el cronograma específico de acreditaciones. Una escala salarial vigente no confirma por sí misma el día exacto del depósito.

Por qué es importante revisar la escala oficial y no solo un porcentaje

En cargos con módulos, horas cátedra o jornada extendida, el salario depende de la carga y de los suplementos asignados. Por eso, comparar únicamente un porcentaje de aumento puede llevar a cálculos incorrectos si se mezclan valores brutos, básicos y de bolsillo.

La Provincia publica las escalas salariales oficiales de la Ley 10.579 por mes, incluida la correspondiente a noviembre de 2026. Esa documentación es el punto de partida para controlar básicos y componentes, mientras que el recibo individual permite identificar el resultado concreto de cada agente.

La próxima instancia salarial prevista es la reapertura de diciembre. Hasta entonces, lo confirmado es el esquema acordado para octubre y noviembre: 3% por tramo sobre septiembre, con diferencias de bolsillo según cargo y antigüedad.