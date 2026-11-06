Estatales bonaerenses: qué cambia en noviembre y cuándo vuelven las paritarias

Los estatales bonaerenses llegan a noviembre con un segundo tramo de aumento salarial confirmado, pero también con una pregunta pendiente: qué sucederá con los ingresos de diciembre. El Gobierno provincial acordó con la mayoría de los gremios una recomposición del 6% para octubre y noviembre de 2026 y comprometió la reapertura de la negociación el mes próximo.

El dato central para quienes están comprendidos en la Ley 10.430 es que el porcentaje no debe calcularse como una suba acumulativa sobre el último recibo. La base acordada es septiembre, por lo que el impacto depende de los conceptos que integran la remuneración individual.

Cómo se aplica el aumento de noviembre para los estatales

El acuerdo informado oficialmente por la Provincia el 19 de octubre contempla 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos sobre los salarios de septiembre. Esto significa que, tomando un valor base hipotético de $1.000.000, cada tramo representa $30.000 y el incremento conjunto es de $60.000 sobre esa referencia.

El ejemplo no constituye una escala ni una estimación del sueldo de bolsillo: los importes cambian según categoría, antigüedad, adicionales y descuentos. El acuerdo abarca a trabajadores de la administración pública provincial comprendidos en el régimen correspondiente, mientras que otros sectores tienen sus propias escalas y modalidades.

La escala oficial de la Ley 10.430 ya incluye noviembre

El Ministerio de Economía bonaerense publicó las tablas de sueldos básicos de noviembre de 2026. Pueden consultarse en la página oficial de escalas salariales de la Ley 10.430, que también reúne los valores de meses anteriores.

Para comprobar una liquidación, conviene identificar el agrupamiento y la categoría antes de comparar cifras. El básico no equivale necesariamente al total bruto ni al importe que llega a la cuenta bancaria. Una comparación válida debe considerar los adicionales remunerativos, bonificaciones y deducciones.

¿Cuándo se cobra el incremento de noviembre?

Hay una diferencia importante entre el mes trabajado y la fecha de depósito. Los haberes correspondientes a octubre se abonan en noviembre, mientras que el tramo salarial de noviembre corresponde al período trabajado durante este mes y se acredita según el cronograma posterior.

No hay que confundir el depósito de comienzos de noviembre con la liquidación del segundo tramo. La fecha precisa de pago debe verificarse en el calendario que publique Tesorería. Un acuerdo salarial no fija por sí mismo el día exacto en que cada agente verá el dinero acreditado.

Qué se discutirá en la próxima paritaria

La administración de Axel Kicillof confirmó que las negociaciones se reabrirán en diciembre de 2026. La nueva mesa llegará después de dos tramos ya acordados y con el poder adquisitivo como uno de los principales reclamos gremiales.

El compromiso de reabrir las conversaciones no implica que ya exista una cifra adicional aprobada. Cualquier nuevo porcentaje deberá surgir de una propuesta formal, su tratamiento por los sindicatos y la confirmación correspondiente.

Las entidades gremiales que participaron del entendimiento de octubre plantearon además temas de condiciones laborales y situación de los trabajadores. Esas demandas pueden continuar en la negociación, aunque no deben confundirse con una mejora salarial ya concedida.

Qué conviene revisar en el recibo de sueldo

Categoría y agrupamiento: determinan qué escala básica corresponde.

determinan qué escala básica corresponde. Mes liquidado: no siempre coincide con el mes en que se deposita.

no siempre coincide con el mes en que se deposita. Adicionales: pueden modificar el bruto y el neto.

pueden modificar el bruto y el neto. Descuentos: explican diferencias entre el aumento teórico y el dinero acreditado.

explican diferencias entre el aumento teórico y el dinero acreditado. Base de comparación: para el acuerdo de octubre y noviembre se toma septiembre.

La Provincia mantiene disponibles los documentos salariales y el comunicado oficial del acuerdo del 6%. Son las referencias para comprobar lo confirmado y distinguirlo de las expectativas sobre la próxima negociación.

Cómo sigue el escenario salarial bonaerense

Los estatales no son el único sector alcanzado por el acuerdo: los docentes bonaerenses también recibieron una pauta de dos tramos sobre septiembre. Sin embargo, las escalas, los componentes del recibo y las condiciones de trabajo de cada régimen son diferentes.

La expectativa estará puesta ahora en la convocatoria de diciembre. Hasta que se anuncien fecha y propuesta, lo confirmado es el esquema de octubre y noviembre, sin un porcentaje nuevo asegurado para el cierre del año.