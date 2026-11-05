Conmoción en Coronel Suárez: una mujer fue asesinada y detuvieron a un adolescente de 17 años

Un estremecedor crimen conmociona a la comunidad de Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Una mujer de 55 años fue encontrada sin vida en un camino rural y, como resultado de la investigación, un adolescente de 17 años fue aprehendido, acusado de haber participado en el asesinato.

El hecho se conoció el miércoles 4 de noviembre, cuando personal del Comando de Prevención Rural de Huanguelén encontró el cuerpo de la víctima sobre el camino vecinal La Primavera, en inmediaciones de su intersección con el camino La Jacinta, a unos 15 kilómetros de Huanguelén y 30 kilómetros de la ciudad cabecera Coronel Suárez.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, la mujer habría mantenido una discusión con el adolescente, quien presuntamente la atacó con un elemento contundente, provocándole graves lesiones en la cabeza.

Según trascendió posteriormente, el joven también habría arrojado a la víctima del vehículo en el que ambos se desplazaban y la habría atropellado antes de abandonar el lugar en una camioneta perteneciente a la mujer.

Estas últimas circunstancias forman parte de la reconstrucción difundida por medios regionales y deberán ser corroboradas judicialmente.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido

Tras el hallazgo, se desarrollaron distintas diligencias que permitieron identificar al presunto responsable.

En el procedimiento participaron efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones y personal de Policía Científica, encargado de realizar las pericias correspondientes.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Investigan las circunstancias del crimen

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio. Aunque el asesinato de la mujer generó conmoción y se menciona la posibilidad de un femicidio, hasta el momento no se confirmó oficialmente que el expediente haya sido calificado judicialmente como tal.

Las autoridades resolvieron preservar la identidad de la víctima y del adolescente involucrado.

El caso provocó una profunda conmoción en la región y permanece bajo investigación judicial, a la espera de nuevos elementos que permitan esclarecer las circunstancias y motivaciones del asesinato.