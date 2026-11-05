Cierran 22 Registros del Automotor en la provincia de Buenos Aires: cuáles son

El Gobierno nacional dispuso una nueva reducción de los Registros de la Propiedad del Automotor, una medida que tendrá un importante impacto en la provincia de Buenos Aires, donde 22 dependencias quedaron incluidas en el proceso de cierre, entre nuevas supresiones y oficinas cuya eliminación ya había sido ordenada anteriormente.

La decisión fue oficializada este jueves 5 de noviembre mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, y establece un plazo máximo de 60 días hábiles para completar los cierres operativos.

En todo el país, la disposición alcanza a 72 oficinas registrales, de las cuales 67 corresponden a nuevas supresiones y otras cinco a dependencias cuya eliminación había sido dispuesta previamente.

Qué Registros del Automotor cerrarán en la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más afectada por esta nueva etapa de reorganización del sistema registral.

Entre los distritos y dependencias alcanzados por las 19 nuevas supresiones se encuentran:

Azul: Registro del Automotor y Créditos Prendarios N.º 1.

Registro del Automotor y Créditos Prendarios N.º 1. Balcarce: Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial.

Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial. Carhué: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. Coronel Dorrego y Oriente: Registro del Automotor y Créditos Prendarios.

Registro del Automotor y Créditos Prendarios. General Belgrano: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. General La Madrid: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. General Rodríguez: Registro del Automotor N.º 2.

Registro del Automotor N.º 2. Juan Bautista Alberdi y Vedia: Registro del Automotor y Créditos Prendarios.

Registro del Automotor y Créditos Prendarios. Laprida: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. Lobos: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón: Registro de competencia compartida.

Registro de competencia compartida. Merlo: Registro del Automotor N.º 1.

Registro del Automotor N.º 1. Pigüé: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. Quilmes: Registro del Automotor N.º 1.

Registro del Automotor N.º 1. Rojas: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. San Pedro: Registro del Automotor y Créditos Prendarios N.º 1.

Registro del Automotor y Créditos Prendarios N.º 1. Tandil: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. Trenque Lauquen: Registro especializado en maquinaria.

Registro especializado en maquinaria. Zárate: Registro especializado en maquinaria.

A estas dependencias se suman tres registros bonaerenses cuyo cierre ya había sido dispuesto anteriormente: La Matanza N.º 8, Mercedes N.º 1 y Morón N.º 1.

Qué ocurrirá con los trámites y los vehículos registrados

Una de las principales inquietudes de los usuarios está relacionada con el destino de los trámites, expedientes y vehículos radicados en las oficinas que dejarán de funcionar.

La resolución establece que los dominios deberán ser reasignados a otros Registros del Automotor que permanezcan operativos, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

Además, las dependencias que continúen funcionando podrán ampliar sus competencias para realizar gestiones vinculadas con automotores, motocicletas, maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios.

Esto significa que el cierre de una oficina no implica la eliminación de los trámites que allí se realizaban, aunque algunos usuarios podrían tener que dirigirse a otra dependencia.

Una reorganización que comenzó en 2024

La medida forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, impulsado por el Gobierno nacional para reducir estructuras administrativas, concentrar funciones y avanzar hacia una mayor digitalización.

Desde 2024 se vienen implementando distintas etapas de supresión y unificación de oficinas en todo el territorio argentino.

En esta oportunidad, el Ministerio de Justicia estableció un plazo improrrogable de 60 días hábiles para efectuar los cierres y realizar las adecuaciones administrativas e informáticas correspondientes.

Por el momento, los propietarios de vehículos que tengan trámites pendientes en alguna de las dependencias alcanzadas deberán verificar cuál será el registro encargado de continuar sus gestiones, una vez que se concreten las reasignaciones oficiales.