Sierra Suena 2026: Horarios, entradas, precios y qué pasará si llueve

Faltan horas para que comience uno de los eventos musicales más fuertes del fin de semana bonaerense y la organización terminó de definir varios datos que interesan especialmente a quienes piensan viajar.

Hay horarios de apertura, precios actualizados para el pase de dos días y una respuesta concreta ante la posibilidad de precipitaciones durante el domingo.

Se trata de Sierra Suena 2026, la fiesta de la primavera que se realizará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre en Sierra de la Ventana.

A qué hora empieza cada jornada

El encuentro se desarrollará en el nuevo predio del Club Atlético Ventana, sobre la Ruta Provincial 72, kilómetro 12,5, a la salida de Sierra de la Ventana en dirección a Saldungaray.

Uno de los organizadores, Gabriel Ollari, explicó esta semana que la actividad del sábado comenzará alrededor de las 15:00, aunque el sector gastronómico estará funcionando desde antes.

El cierre musical del sábado será de Tambo Tambo, con una presentación estimada entre las 19:00 y las 19:30.

El domingo, el espectáculo principal será La Delio Valdez, también previsto aproximadamente entre las 19:00 y las 19:30. El horario definitivo puede variar según el desarrollo de la jornada.

Ver también: Sierra de la Ventana recupera una gran fiesta de primavera con dos días de música y actividades

Cuánto cuesta el pase para los dos días

El Full Pass para sábado y domingo tiene un valor de $28.000 en los puntos de venta físicos.

Para la compra a través de la plataforma online, el precio informado es de $30.800, con los cargos incluidos. También existe la posibilidad de comprar entradas para una sola jornada.

Quienes compren por Internet recibirán un código QR por correo electrónico. Al ingresar al predio se entregará una pulsera que permitirá entrar y salir durante el día.

Quiénes pueden ingresar gratis

La web oficial del festival mantiene dos excepciones importantes:

Menores de 12 años: ingresan gratis presentando DNI.

ingresan gratis presentando DNI. Personas con discapacidad: tienen ingreso libre con el correspondiente CUD.

Desde los 12 años se requiere entrada y los menores deben concurrir acompañados por un adulto.

Qué pasa si llueve el domingo

El clima es uno de los puntos que más consultas generó en los últimos días. La organización viene siguiendo el pronóstico y señaló que la expectativa es que las precipitaciones puedan concentrarse durante la madrugada del domingo.

Ante la consulta concreta sobre la continuidad del evento, Ollari aseguró que la fiesta se realizará igualmente.

De todos modos, quienes viajen desde otras localidades deberían revisar las comunicaciones oficiales antes de salir, porque un cambio fuerte en las condiciones meteorológicas puede obligar a realizar ajustes operativos.

No será solamente un recital

Además de La Delio Valdez y Tambo Tambo, la grilla incluye a Lo Luiggi, Aye Reguera, Delorean, Fondo Blanco, Radio Robot, Os Birretes, Dúo Heredero y Dúo Paredes Molina.

El predio tendrá también:

Patio gastronómico.

Food trucks.

Patio cervecero.

Artesanos y productores.

Parque de diversiones.

La organización explicó que el lugar dispone de entre cinco y siete hectáreas y contará con sectores para estacionamiento, escenario, gastronomía y circulación del público.

Ver también: Otra fiesta bonaerense que vuelve este fin de semana con entrada gratis

Un evento con fin solidario

Sierra Suena también tiene un objetivo comunitario. Parte de la iniciativa busca recaudar fondos para la próxima Fiesta Provincial de los Reyes Magos y respaldar a instituciones locales, entre ellas el Club Atlético Ventana y los Bomberos Voluntarios.

Las entradas y condiciones actualizadas pueden consultarse en la web oficial de Sierra Suena.

Con dos jornadas de música, gastronomía y paisaje serrano, el festival llegará finalmente este fin de semana con información más precisa para quienes estaban esperando hasta último momento para decidir el viaje.