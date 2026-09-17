Una fiesta bonaerense que debió suspenderse vuelve este fin de semana con entrada gratis

Una de las fiestas tradicionales del noroeste bonaerense tendrá revancha este fin de semana. Después de que el mal tiempo obligara a suspender la fecha prevista, la organización reprogramó la celebración y confirmó dos nuevas jornadas con entrada libre y gratuita.

La propuesta tiene todos los ingredientes de una escapada rural: caballos, desfile criollo, juegos de riendas, sortijas, fogones, música en vivo, artesanos y un patio de comidas. Además, la mayor parte de las actividades se desarrollará en un predio amplio y al aire libre.

La cita será finalmente el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en Vedia, ciudad cabecera del partido de Leandro N. Alem.

Vedia vuelve a realizar la Fiesta en Homenaje al Caballo

Se trata de la 24ª Fiesta en Homenaje al Caballo, una celebración que forma parte del calendario turístico bonaerense y que este año debió ser reprogramada por condiciones climáticas adversas.

La sede será el Hipódromo Municipal de Vedia, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 315. El acceso será libre y gratuito durante las dos jornadas.

La agenda oficial de Turismo de la Provincia volvió a incorporar la fiesta para este fin de semana y confirmó la reprogramación.

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Qué habrá el sábado

El sábado 19 la actividad comenzará a las 10:00 con el acto de apertura frente al Monumento al Caballo. Más tarde, el movimiento se trasladará al Hipódromo Municipal.

A las 13:00 está previsto el encendido del fogón y durante la tarde habrá propuestas criollas que forman parte de la identidad de la fiesta:

Juego de riendas.

Carrera de sortijas.

Destrezas criollas.

Paseo de artesanos y emprendedores.

Patio de comidas.

Desde las 16:00 comenzará la actividad del escenario mayor. La programación difundida incluye artistas locales, la presentación de Los Gringos y un cierre con tributo a Gary.

El domingo habrá desfile criollo y más espectáculos

El domingo 20 tendrá uno de los momentos más tradicionales de la fiesta: el desfile criollo por las calles de Vedia. La actividad comenzará durante la mañana y luego continuará en el Hipódromo.

Desde las 14:00 volverán las destrezas, los juegos de riendas y las carreras de sortijas. Más tarde llegará la programación artística, con la participación de La Distrital, el Ballet Distrital y el cierre de Commanche, de acuerdo con el cronograma difundido tras la reprogramación.

La combinación de actividades permite llegar temprano, recorrer la feria, almorzar en el predio y quedarse hasta los espectáculos de la tarde.

Por qué se cambió la fecha

La 24ª edición estaba prevista originalmente para el fin de semana anterior, pero las condiciones meteorológicas obligaron a suspender primero parte de las actividades y luego la jornada completa.

La Municipalidad de Leandro N. Alem y la comisión organizadora resolvieron trasladar el encuentro al 19 y 20 de septiembre para poder realizarlo con mejores condiciones y mantener la programación central.

La reprogramación figura también en la agenda oficial de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

Otra opción para armar una escapada este fin de semana

El calendario bonaerense llega especialmente cargado durante estos días. Además de Vedia, habrá propuestas gastronómicas y festivales en distintas ciudades y pueblos.

Entre ellas aparece el festival gratuito de tres días con gastronomía y música en vivo en Luján, otra alternativa para quienes estén organizando una salida entre viernes y domingo.

En Vedia, sin embargo, el atractivo pasa por una celebración muy ligada a la identidad rural: dos días de caballos, tradición y música que ahora tendrán una segunda oportunidad después de la suspensión por el mal tiempo.