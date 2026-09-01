Sierra de la ventana recupera una gran fiesta de primavera con dos días de música y actividades

Sierra de la Ventana se prepara para recibir la primavera con un evento que busca recuperar una tradición histórica de la comarca serrana. La propuesta ocupará dos jornadas completas y combinará música en vivo, gastronomía, feria y actividades para familias.

El encuentro tendrá lugar en un predio al aire libre y la organización ya confirmó una grilla que mezcla grupos de alcance nacional con artistas y proyectos regionales.

Septiembre viene cargado de este tipo de propuestas en territorio bonaerense. Una semana antes, Mercedes tendrá otra de las grandes citas del mes con la Fiesta Nacional del Salame Quintero y sus shows confirmados.

Cuándo es Sierra Suena y quiénes van a tocar

Sierra Suena tendrá su primera edición los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026 en el predio del Club Atlético Ventana.

Entre los nombres principales confirmados aparecen:

La Delio Valdez.

Tambo Tambo.

Lo Luiggi.

Aye Reguera.

Delorean.

Fondo Blanco.

Radio Robot.

Os Birretes.

Dúo Heredero.

Dúo Paredes Molina.

La intención es que el público pueda ingresar desde temprano y permanecer en el predio hasta la noche.

Dónde se realiza el festival

La sede será el Predio Club Atlético Ventana, sobre Ruta 72, kilómetro 12,5, en Sierra de la Ventana.

El entorno natural forma parte de la propuesta: la organización presenta el evento como una combinación de música y paisaje serrano, más cercana a una jornada completa de festival que a un recital aislado.

No habrá solamente escenario

Además de la programación musical, el predio tendrá:

Patio gastronómico.

Food trucks.

Patio cervecero.

Artesanos y productores.

Parque de diversiones.

Sectores de circulación y permanencia para pasar el día.

Esto permite pensar la salida como una escapada de fin de semana y no únicamente como el viaje para asistir a un show determinado.

Quiénes pueden entrar gratis

La organización establece ingreso gratuito para menores de 12 años presentando DNI.

También tienen acceso libre las personas con discapacidad que presenten el correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Desde los 12 años se requiere entrada y los menores deben ingresar acompañados por un adulto.

Cómo comprar las entradas

La venta se realiza desde la página oficial de Sierra Suena. El sistema muestra el precio actualizado después de seleccionar el tipo de entrada.

La organización aclara además que al valor base se adiciona un 10% correspondiente a impuestos.

Por tratarse de precios que pueden modificarse según la etapa de venta, conviene consultar el importe directamente antes de comprar y evitar tomar como referencia capturas antiguas o publicaciones de redes sociales.

El festival tiene además un objetivo solidario

Parte de la propuesta está vinculada con instituciones de la localidad.

Según los organizadores, el evento busca recaudar fondos para la próxima Fiesta Provincial de los Reyes Magos y respaldar a entidades locales. El patio gastronómico principal estará vinculado con el Club Atlético Ventana y los Bomberos Voluntarios.

Otro fin de semana fuerte para el turismo bonaerense

Sierra Suena se realizará después de una primera mitad de septiembre con numerosas fiestas populares distribuidas por distintos municipios.

Entre ellas aparece también la Fiesta de la Galleta de Campo de Azcuénaga, que combina gastronomía y turismo rural.

Para Sierra de la Ventana, la fecha del 19 y 20 agrega un atractivo adicional a una localidad que por sí sola ya recibe visitantes por sus senderos, paisajes, arroyos y cercanía con el Parque Provincial Ernesto Tornquist.

Qué conviene revisar antes de viajar

Al tratarse de una actividad al aire libre, hay dos variables que conviene controlar en los días previos: el pronóstico meteorológico y cualquier modificación operativa que pueda comunicar la organización.

También es recomendable reservar alojamiento con anticipación si la intención es pasar la noche en Sierra de la Ventana o localidades cercanas, ya que un evento de dos jornadas puede aumentar la demanda durante ese fin de semana.

Con una grilla encabezada por La Delio Valdez y Tambo Tambo, actividades para todo el día y un escenario natural poco habitual para un festival, el tercer fin de semana de septiembre suma así otra escapada fuerte al calendario bonaerense.