San vicente amplía los trabajos sobre arroyos ante el niño: cómo es el plan preventivo

San Vicente reforzó las tareas de prevención vinculadas con el escurrimiento del agua ante un escenario climático que mantiene en alerta a distintos municipios bonaerenses. El distrito sumó un cuarto frente de trabajo sobre arroyos y canales y complementó las obras con una jornada técnica sobre El Niño.

Las acciones forman parte del Plan de Mitigación y Prevención de Inundaciones y del trabajo del Comité de Crisis local. El objetivo es anticipar posibles contingencias durante los próximos meses y reducir el impacto de eventos de lluvias intensas.

El nuevo frente se concentra sobre el Arroyo San Vicente y cuenta con maquinaria pesada para limpieza, saneamiento y desobstrucción.

Qué trabajos se están realizando en los arroyos de San Vicente

El Municipio informó que actualmente hay cuatro puntos de trabajo destinados a mejorar el funcionamiento de canales y cursos de agua.

En el Arroyo San Vicente se incorporaron tres máquinas de gran porte para retirar obstrucciones y favorecer el escurrimiento. Las intervenciones se coordinan con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El plan también contempla tareas sobre canales rurales y otros cursos que atraviesan el distrito. En trabajos previos se mencionaron los canales 2 y 4, el arroyo Los Manantiales, el Samborombón Chico y el arroyo El Portugués.

Por qué el Municipio puso el foco en El Niño

La planificación se desarrolla mientras los organismos meteorológicos siguen la evolución de El Niño, un fenómeno que puede modificar el régimen de precipitaciones en la región durante períodos prolongados.

Esto no significa que todas las lluvias vayan a provocar inundaciones ni que un episodio extremo sea inevitable. La prevención apunta justamente a mejorar la capacidad de respuesta antes de que se produzcan eventos intensos.

En INFOZONA venimos siguiendo el escenario regional y el pronóstico del SMN para la primavera en la Provincia de Buenos Aires, que muestra un período con condiciones que requieren seguimiento.

Una jornada técnica para anticipar escenarios

Además de las obras, el Municipio realizó una capacitación sobre El Niño y las perspectivas climáticas para la región.

La exposición estuvo a cargo de Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), licenciada en Ciencias de la Atmósfera y magíster en Recursos Naturales por la UBA.

El encuentro fue moderado por Néstor Urretabizkaya, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y vecino de San Vicente.

La jornada buscó aportar información técnica para la toma de decisiones y la coordinación entre las áreas que intervienen ante una emergencia meteorológica.

Obras y planificación ante posibles lluvias intensas

La estrategia local combina dos líneas de acción: por un lado, el seguimiento de las condiciones climáticas; por otro, la intervención física sobre los cursos de agua.

La limpieza de canales y arroyos busca eliminar obstáculos que puedan reducir la capacidad de drenaje y mejorar el traslado del agua cuando se registran precipitaciones importantes.

El Municipio también mantiene articulación con Defensa Civil, Bomberos, áreas de Obras y Servicios Públicos y organismos provinciales vinculados con hidráulica y emergencias.