La entrega de viviendas volvió a poner en primer plano una de las demandas más sensibles del conurbano bonaerense: el acceso a una casa terminada, con servicios y condiciones para habitarla. En Avellaneda, una nueva intervención provincial alcanzó a familias de Dock Sud, en una jornada que también expuso las diferencias entre Nación y Provincia por el financiamiento de la obra pública.

El anuncio se conoció el jueves 19 de noviembre de 2026. Más allá del acto de entrega, los detalles del proyecto permiten conocer cómo son las unidades, qué infraestructura se incorporó y cuál fue la inversión informada por el Gobierno bonaerense.

Cuántas viviendas se entregaron en Dock Sud y cómo son

Según el comunicado oficial de la Provincia de Buenos Aires, fueron 55 viviendas ubicadas en distintos barrios de Dock Sud, partido de Avellaneda. Las unidades tienen superficies de entre 56 y 78 metros cuadrados y cuentan con dos o tres dormitorios, de acuerdo con cada tipología.

El gobernador Axel Kicillof encabezó la actividad junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, la intendenta Magdalena Sierra y el dirigente Jorge Ferraresi. La Provincia indicó que se trata de obras que habían quedado paralizadas por la interrupción del financiamiento nacional y que fueron terminadas con intervención bonaerense.

La entrega no equivale a la apertura de una inscripción general para solicitar una vivienda. El comunicado describe unidades adjudicadas a familias beneficiarias y no anuncia un nuevo sorteo ni una convocatoria abierta.

La inversión y los servicios que se incorporaron

La inversión total comunicada fue de $3.168 millones. Además de las casas, los trabajos incluyeron redes de agua y cloacas, tendido eléctrico, provisión de gas envasado, luminarias y veredas.

Estos componentes son relevantes porque una vivienda terminada no depende solamente de paredes y techo. La conexión a servicios, la iluminación y la infraestructura peatonal forman parte de las condiciones de habitabilidad y de integración del barrio.

La información oficial no presenta un desglose del costo individual de cada unidad. Por eso, dividir el monto total por 55 no permitiría determinar cuánto costó construir cada casa: la inversión también contempla obras complementarias de infraestructura.

Qué explicó la Provincia sobre las obras paralizadas

Durante la actividad, el Gobierno provincial sostuvo que la finalización de los proyectos responde a la decisión de continuar obras habitacionales que, según su versión, dejaron de recibir fondos nacionales. Se trata de una afirmación de la administración bonaerense en el marco de la disputa pública por el financiamiento de infraestructura.

Batakis vinculó la entrega con el trabajo conjunto entre Provincia y municipio. Por su parte, las autoridades locales destacaron la necesidad de sostener la urbanización y la construcción de servicios en barrios donde la demanda habitacional continúa siendo importante.

El alcance concreto de esta entrega es el informado para Dock Sud. No debe interpretarse como una adjudicación automática para otros municipios ni como una modificación de los requisitos de acceso a planes habitacionales en toda la provincia.

Cómo consultar por programas de vivienda en Buenos Aires

Quienes buscan información sobre futuros desarrollos o adjudicaciones deben consultar los canales oficiales del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense y del municipio donde viven. Los mecanismos de inscripción y selección pueden variar según el programa y la localidad.

Antes de entregar documentación personal o realizar pagos, conviene verificar que la convocatoria figure en una página institucional o en un canal municipal auténtico. El anuncio de estas 55 viviendas no incluye un formulario de inscripción para nuevos solicitantes.

Para las familias que recibieron las llaves, el dato central es la concreción de las unidades junto con obras de infraestructura. Para el resto de los vecinos, la próxima información útil será la eventual publicación oficial de nuevas etapas, cupos o convocatorias específicas.