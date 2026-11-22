Para quienes viajan todos los días en colectivo o tren, mantener el descuento en la tarjeta SUBE puede representar una diferencia importante en el presupuesto familiar. En la Provincia de Buenos Aires, jubilados, titulares de asignaciones y otros grupos alcanzados por la Tarifa Social Federal tienen una herramienta para reducir el costo de sus traslados, pero todavía aparecen dudas sobre la renovación y la activación.

La confusión suele surgir cuando cambia el precio del boleto, se reemplaza la tarjeta o una persona empieza a cobrar una prestación de ANSES. No son situaciones equivalentes: una cosa es conservar un beneficio ya habilitado y otra, incorporarlo por primera vez o aplicarlo a una tarjeta diferente.

La Secretaría de Transporte aclaró que la Tarifa Social Federal no tiene vencimiento y no exige renovaciones periódicas. Sin embargo, para quienes todavía no la usan hay pasos concretos que deben completar, y desde julio de 2026 también existe una precisión importante sobre la forma de calcular el subsidio.

Quiénes conservan el descuento sin hacer una renovación

El Gobierno nacional informó el 30 de enero de 2026 que los beneficiarios con Tarifa Social Federal activa no necesitan realizar un nuevo trámite para conservarla. Entre los grupos contemplados figuran:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas y del programa Progresar.

Personal de trabajo doméstico y monotributistas sociales.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Personas alcanzadas por prestaciones de desempleo y determinados programas nacionales de empleo y acompañamiento social.

La pertenencia a uno de estos grupos no significa que cualquier tarjeta sin registrar aplique automáticamente el beneficio: es necesario contar con una SUBE personalizada y con el atributo social correctamente asociado.

Cómo activar la Tarifa Social SUBE si todavía no la tenés

El trámite es gratuito y puede iniciarse a través de los canales oficiales. La guía de SUBE indica el siguiente procedimiento:

Ingresá a Mi ANSES y generá el PIN SUBE desde el apartado Programas y beneficios. Registrá tu tarjeta en el sistema SUBE, mediante la web o la aplicación oficial. También podés acercarte a un Centro de Atención con tu DNI vigente y la tarjeta. Cuando el beneficio figure en tu cuenta, aplicalo apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE o usando la app SUBE en un teléfono Android compatible con tecnología NFC.

Si el sistema ya muestra el beneficio pero el descuento todavía no aparece en tus viajes, puede faltar el paso de acreditarlo físicamente en la tarjeta. Antes de iniciar otro trámite, conviene revisar esa instancia.

Atención: qué significa el 55% desde julio de 2026

La Tarifa Social Federal mantiene un descuento del 55%, pero es importante no interpretar ese porcentaje de manera idéntica para todas las líneas y jurisdicciones. La Resolución 40/2026, vigente desde el 1° de julio, estableció que el aporte nacional se calcula sobre una tarifa de referencia.

Para servicios provinciales y municipales se toman como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026, según las condiciones previstas en la norma. En los servicios nacionales de colectivos y trenes rigen las referencias establecidas por la Secretaría de Transporte. Por eso, cuando una jurisdicción modifica el boleto, no siempre corresponde calcular el ahorro como el 55% del último precio publicado sin considerar ese esquema.

La diferencia es relevante para usuarios bonaerenses, ya que conviven líneas nacionales, provinciales y municipales con regulaciones tarifarias distintas.

Qué pasa si tenés boleto estudiantil u otro beneficio local

La Tarifa Social Federal y los beneficios locales no son lo mismo. El Boleto Estudiantil, por ejemplo, depende de las reglas de la jurisdicción que lo concede y puede exigir condiciones o acreditaciones específicas.

El Gobierno nacional señaló expresamente que quienes cuentan con atributos provinciales o municipales deben consultar su vigencia ante la autoridad correspondiente. En consecuencia, que la Tarifa Social Federal no venza no implica que todos los descuentos estudiantiles o municipales sean permanentes.

Dónde consultar si tu SUBE tiene el beneficio

La información oficial está disponible en las preguntas frecuentes de Tarifa Social Federal y en la guía para solicitar el beneficio. También podés consultar al 0800-777-SUBE (7823), opción 2, para verificar si te corresponde.

El descuento se asigna a una única tarjeta principal. Si perdiste la SUBE, cambiaste de plástico o necesitás revisar qué tarjeta figura a tu nombre, es conveniente resolver primero esa vinculación para evitar que el beneficio quede asociado a otra tarjeta.

Ver también: Boleto estudiantil: qué hacer si tu SUBE no reconoce el beneficio en Provincia.