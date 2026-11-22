Para miles de empleados públicos, diciembre es un mes clave para organizar los gastos de las fiestas y el comienzo del verano. Además del salario habitual, en algunas provincias se suman pagos extraordinarios que pueden modificar de manera importante el ingreso disponible de cada familia.

Sin embargo, no existe un bono nacional uniforme para todos los estatales. Cada jurisdicción define sus propias medidas, condiciones y cronogramas. Por eso, antes de hacer cuentas, es fundamental distinguir los anuncios provinciales de los beneficios que alcanzan a otros trabajadores.

En Santiago del Estero, el Gobierno provincial difundió un calendario que reúne tres acreditaciones durante diciembre de 2026. Incluye el último tramo de un bono extraordinario, el sueldo anual complementario y el salario del mes. Las fechas fueron informadas oficialmente el 29 de septiembre.

Cuándo se paga el bono, el aguinaldo y el sueldo en diciembre

Según el comunicado oficial del Gobierno de Santiago del Estero, las fechas previstas para los agentes de la administración pública provincial son las siguientes:

Concepto Fecha anunciada Detalle Última cuota del bono de fin de año Jueves 10 de diciembre $800.000 Medio aguinaldo Martes 22 de diciembre Importe según situación salarial de cada agente Sueldo de diciembre Miércoles 30 de diciembre Haberes del último mes de 2026

Estas fechas corresponden a trabajadores de la administración pública de Santiago del Estero. No deben interpretarse como un calendario de la Provincia de Buenos Aires, de los empleados nacionales o de todas las provincias argentinas.

Cómo se distribuye el bono extraordinario de $2.400.000

La administración provincial anunció un bono de fin de año por un total de $2.400.000, dividido en tres cuotas iguales de $800.000. De acuerdo con el cronograma original, la primera se fijó para el 9 de octubre, la segunda para el 10 de noviembre y la tercera para el 10 de diciembre.

Esto significa que los $800.000 de diciembre representan la última cuota del beneficio anunciado, no un nuevo bono adicional de $2.400.000 que se pague íntegramente en ese mes. Esa distinción es importante para evitar cálculos equivocados sobre el ingreso de fin de año.

El anuncio surgió de las conversaciones con sectores de la Mesa de Diálogo y Trabajo. El comunicado oficial se refiere a los trabajadores de la administración pública provincial, por lo que no corresponde extender automáticamente el mismo monto a empleados privados, municipales de otras jurisdicciones o jubilados de ANSES.

Qué sucede con el medio aguinaldo

El Gobierno santiagueño estableció el 22 de diciembre para el pago del medio aguinaldo y señaló que se abonará sin descuentos. No publicó en ese anuncio una cifra única para todos los agentes, porque el importe del sueldo anual complementario depende de la remuneración computable de cada trabajador.

Como regla general, la segunda cuota del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual computable devengada en el semestre, con los ajustes proporcionales que correspondan según el tiempo trabajado. Por ejemplo, para una remuneración computable máxima de $1.000.000 durante un semestre completo, el medio aguinaldo de referencia sería $500.000. Es un ejemplo matemático, no un monto oficial santiagueño.

Las sumas extraordinarias no deben agregarse automáticamente a la base del SAC: para determinar si un concepto integra el cálculo hay que conocer su naturaleza salarial y las normas o acuerdos aplicables. El bono anunciado y el aguinaldo son conceptos diferentes.

¿También hay bonos para beneficiarios de programas sociales?

En el mismo comunicado, el gobernador Elías Suárez indicó que se darían instrucciones para anunciar beneficios destinados a personas alcanzadas por planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas para celíacos.

Pero ese texto no fija importes ni fechas para esos grupos. Por lo tanto, no sería correcto asegurar que recibirán los mismos $800.000 previstos para los agentes públicos. Quienes estén comprendidos en esos programas deben consultar las comunicaciones específicas del Gobierno provincial.

Qué deben revisar los trabajadores antes de diciembre

La primera recomendación es identificar el organismo empleador y la jurisdicción que liquida el sueldo. Un empleado de la administración santiagueña no necesariamente comparte el calendario de un trabajador estatal nacional, municipal o bonaerense.

También conviene distinguir en el recibo el salario ordinario, el medio aguinaldo y el bono extraordinario. Aunque los tres pagos estén previstos para el mismo mes, responden a conceptos distintos y no tienen por qué acreditarse juntos.

Por último, las fechas mencionadas son las comunicadas oficialmente para diciembre de 2026. Ante cambios posteriores, corresponde priorizar una nueva disposición del Gobierno provincial o la información de liquidación de cada organismo.