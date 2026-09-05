Colapinto largará 7° en monza: a qué hora corre mañana y dónde ver el gp de italia

Franco Colapinto quedó ante una oportunidad especialmente atractiva en el Gran Premio de Italia. Después de una clasificación que terminó con una enorme sorpresa para Alpine, el piloto argentino partirá mucho más adelante de lo que anticipaba el rendimiento del equipo al comenzar el fin de semana.

Monza suele ofrecer carreras veloces, posibilidades de sobrepaso y estrategias que pueden cambiar rápidamente con un auto de seguridad. Esta vez, además, Colapinto tendrá delante suyo solamente seis autos cuando se apague el semáforo.

El domingo tendrá otro punto favorable para los seguidores argentinos: la carrera se disputará durante la mañana y podrá verse en vivo desde el país por diferentes plataformas.

Desde qué posición larga Colapinto en el GP de Italia

Colapinto terminó la clasificación en el octavo lugar, pero avanzará una posición en la grilla debido a la penalización que arrastra Kimi Antonelli por cambios en la unidad de potencia de su Mercedes.

Con las sanciones conocidas hasta ahora, el argentino largará 7° en Monza.

Posición Piloto 1 Pierre Gasly 2 George Russell 3 Charles Leclerc 4 Lewis Hamilton 5 Max Verstappen 6 Oscar Piastri 7 Franco Colapinto 8 Lando Norris

La clasificación tuvo además una noticia enorme para Alpine: Pierre Gasly consiguió la primera pole position de su carrera en Fórmula 1 y también la primera del equipo desde que Renault pasó a competir bajo la denominación Alpine.

Para quienes quieran seguir toda la actividad desde Argentina, también se puede revisar qué opciones existen para ver a Colapinto y la Fórmula 1 en vivo por Internet.

Colapinto largará desde la cuarta fila en un circuito donde la velocidad y los sobrepasos suelen tener un papel decisivo.

A qué hora corre Colapinto mañana domingo

El Gran Premio de Italia se correrá este domingo 6 de septiembre desde las 10:00 de Argentina.

La prueba tendrá 53 vueltas sobre el Autódromo Nacional de Monza, uno de los escenarios históricos del calendario.

Dato GP de Italia Día Domingo 6 de septiembre Hora de Argentina 10:00 Circuito Monza Vueltas 53 Distancia del circuito 5,793 km

El cronograma puede comprobarse directamente en la página oficial de Fórmula 1 para el GP de Italia.

Dónde ver a Colapinto en vivo desde Argentina

La carrera podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports por televisión y mediante Disney+ Premium por streaming. También está disponible F1 TV, el servicio oficial de la categoría, según el plan y la disponibilidad territorial.

Para quienes ya poseen televisión paga, conviene comprobar primero si Fox Sports está incluido dentro de su abono antes de contratar otro servicio exclusivamente por la carrera.

Disney+ permite seguir la transmisión desde celulares, computadoras, tablets y televisores compatibles, mientras que F1 TV agrega cámaras a bordo, tiempos y otras herramientas específicas para seguidores de la categoría.

Por qué la séptima posición abre una oportunidad importante

Colapinto llegó a Monza con 19 puntos en el campeonato y ubicado 12° entre los pilotos. Alpine, además, viene mostrando una mejora que quedó expuesta de manera contundente durante esta clasificación.

Largar séptimo lo coloca directamente en zona de puntos al comenzar la carrera. Para sumar deberá terminar entre los diez primeros, por lo que esta vez no necesitará construir toda la remontada desde el fondo o la mitad trasera del pelotón.

El desafío será sostener el ritmo durante 53 vueltas. Monza tiene largas rectas, frenadas muy fuertes y un efecto de succión que facilita los ataques, pero también hace difícil defender posición si el auto que viene detrás tiene mayor velocidad punta.

Alpine tendrá dos autos en lugares inesperados

La pole de Gasly y el séptimo puesto de Colapinto convierten al domingo en una oportunidad excepcional para el equipo francés. Hasta ahora Alpine no había mostrado de manera habitual capacidad para colocar ambos autos tan adelante.

El argentino, además, viene de recibir la confirmación de que continuará como piloto de Alpine en 2027. El resultado de Monza puede convertirse así en otra señal importante dentro de una segunda mitad de temporada en la que el equipo busca consolidar su recuperación.

Con Gasly largando primero y Colapinto desde la cuarta fila, la carrera de este domingo tendrá un interés especial para Argentina desde las 10 de la mañana.