Personal de Salud bonaerense: cuándo cobra en septiembre, qué aumento llega y qué se negocia ahora

Septiembre comienza con dos fechas importantes para el personal de Salud de la Provincia de Buenos Aires: primero llega el cobro de los haberes de agosto con el último tramo de aumento ya acordado y, en paralelo, vuelve a abrirse la discusión paritaria que definirá cómo continúan los salarios.

El escenario alcanza tanto a trabajadores comprendidos por la Ley 10.430 como a profesionales de la Carrera Profesional Hospitalaria de la Ley 10.471, aunque las escalas, adicionales y composición del recibo son diferentes.

Cuándo cobra el personal de Salud en septiembre

El cronograma provincial fijó para el miércoles 2 de septiembre la acreditación de los haberes correspondientes al personal del Ministerio de Salud. Ese mismo día está previsto el pago a beneficiarios de la Caja de Policía.

El calendario completo de organismos puede consultarse en esta guía sobre cuándo cobran docentes, policías y estatales bonaerenses en septiembre.

Qué aumento llega con el sueldo que se cobra ahora

El depósito de los primeros días de septiembre corresponde a los haberes de agosto. Para los profesionales de la Salud comprendidos en la Ley 10.471, el último acuerdo sectorial contempló una recomposición total del 7% sobre la base de junio:

5% desde julio.

2% adicional desde agosto.

Por lo tanto, el recibo que se acredita ahora incorpora el segundo tramo del acuerdo.

Por qué no hay un único “sueldo de Salud”

Los montos finales dependen de variables como régimen, categoría, carga horaria, función, antigüedad, guardias y otros adicionales. En el caso de la Ley 10.471, la Provincia informa que la antigüedad se calcula sobre el básico más la función.

El Ministerio de Salud mantiene publicadas las escalas salariales oficiales de la Ley 10.471, incluida la correspondiente a agosto de 2026.

Eso permite consultar el básico de cada situación sin recurrir a estimaciones generales que pueden no coincidir con el recibo individual.

La paritaria vuelve a abrirse en septiembre

El acuerdo aceptado en julio dejó expresamente prevista una reapertura de las negociaciones durante septiembre. Hasta que exista una nueva propuesta formal y sea aceptada, no hay un porcentaje adicional confirmado para los salarios posteriores a agosto.

Esto es importante porque el aumento que aparece en el cobro de ahora no es una nueva suba de septiembre: es el segundo tramo del acuerdo anterior.

El otro tema fuerte: la recategorización del salario básico

La negociación del sector de profesionales de la Salud tiene además un capítulo propio. CICOP informó que el acuerdo contempla iniciar desde el 1° de octubre de 2026 un proceso de recategorización del salario básico.

Para el gremio, este punto es central porque una modificación del básico puede repercutir sobre la estructura de la carrera y sobre componentes vinculados con la antigüedad.

La discusión de septiembre, entonces, no pasa solamente por conocer cuál será el próximo porcentaje de aumento. También habrá atención sobre cómo avanza esa recategorización y sobre otros temas de carrera profesional.

Qué conviene mirar durante las próximas semanas

Para quienes trabajan en hospitales y dependencias provinciales, hay tres novedades a seguir:

La convocatoria efectiva de la nueva mesa paritaria.

El porcentaje y la base de cálculo que pueda ofrecer la Provincia.

Las definiciones sobre la recategorización prevista desde octubre.

También habrá que observar desde qué mes se aplicaría cualquier eventual acuerdo. Si la recomposición se establece sobre los salarios de septiembre, su impacto ordinario se vería en el cobro posterior, salvo que se disponga otro mecanismo de liquidación.

La evolución general de la negociación puede seguirse en el análisis de las paritarias bonaerenses y la reapertura prevista para septiembre.

Por ahora hay dos certezas: Salud cobra el miércoles 2 y el recibo incorpora el 2% correspondiente a agosto. El próximo aumento dependerá de la negociación que comienza a abrirse durante septiembre.