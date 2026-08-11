Paritarias bonaerenses: agosto modifica los sueldos y septiembre será decisivo para docentes y estatales

Las paritarias bonaerenses vuelven a quedar en el centro de la atención durante agosto. Docentes, trabajadores estatales, profesionales de la salud y personal de las fuerzas de seguridad atraviesan un nuevo movimiento en sus salarios mientras comienza la cuenta regresiva para una instancia que puede definir cómo continuarán los ingresos durante la última parte de 2026.

El escenario tiene una particularidad: el acuerdo alcanzado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante julio todavía tiene un tramo pendiente de aplicación, pero al mismo tiempo establece una fecha concreta para volver a sentarse a negociar.

Por eso, mientras empiezan a conocerse las nuevas escalas salariales, los gremios ya tienen la mirada puesta en septiembre y en la evolución de la inflación de los próximos meses.

Paritarias bonaerenses: qué aumento corresponde en agosto

El último acuerdo entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes y estatales contempló una suba salarial total del 7% distribuida en dos etapas y calculada sobre los haberes de junio de 2026.

Julio: aumento del 5% sobre los salarios de junio.

aumento del 5% sobre los salarios de junio. Agosto: aumento adicional del 2% sobre la misma base de cálculo.

Esto significa que durante agosto entra en vigencia el segundo tramo previsto en el entendimiento alcanzado durante julio.

Hay que diferenciar, no obstante, el mes al que corresponde el salario de la fecha efectiva de cobro. El aumento del 5% correspondiente a julio se reflejó en los haberes abonados a comienzos de agosto. En tanto, el segundo tramo correspondiente a agosto impactará en los haberes que se cobran a comienzos de septiembre.

El esquema alcanza a trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 y al personal docente provincial. También tiene impacto sobre jubilados y pensionados alcanzados por la movilidad vinculada a estos regímenes.

Cómo quedan los sueldos docentes bonaerenses en agosto 2026

El Frente de Unidad Docente Bonaerense difundió ejemplos sobre cómo queda el salario con el acuerdo vigente, tomando distintas situaciones y una antigüedad de diez años.

De acuerdo con la información de SUTEBA, para agosto los valores de referencia son los siguientes:

Preceptor con 10 años de antigüedad: $885.901.

$885.901. Maestro de Grado con 10 años: $1.018.575.

$1.018.575. Profesor con 10 años: $1.380.137.

$1.380.137. Maestro de Grado con quinta hora y 10 años: $1.268.805.

$1.268.805. Maestro de Grado con jornada completa y 10 años: $2.037.149.

Los montos finales pueden variar según el cargo, antigüedad, cantidad de módulos, jornada, bonificaciones y demás componentes que integran la liquidación de cada trabajador.

Como comparación, el Maestro de Grado con diez años había quedado en $990.793 en julio, mientras que el Preceptor con la misma antigüedad se ubicaba en $855.757.

Qué pasa con los estatales de la Ley 10.430

Los trabajadores estatales comprendidos por la Ley 10.430 tienen el mismo esquema general: 5% en julio y otro 2% en agosto, ambos calculados sobre los haberes correspondientes a junio.

Pero el acuerdo alcanzado con los sindicatos incluyó otros puntos que van más allá del porcentaje salarial.

Uno de ellos es el avance hacia el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores de planta temporaria que ingresaron hasta diciembre de 2025.

También se acordó continuar distintas mesas técnicas relacionadas con:

La carrera administrativa.

La discusión de un futuro Convenio Colectivo de Trabajo.

Auxiliares de la educación.

Salud.

Mantenimiento y producción de equipamiento.

Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Se trata de cuestiones que los gremios estatales vienen planteando en paralelo a la discusión estrictamente salarial.

Qué aumento reciben médicos y profesionales de la salud

Los profesionales de la salud pública bonaerense comprendidos en la Ley 10.471 también quedaron alcanzados por un incremento del 7%.

El esquema aprobado por el Congreso de Delegados de CICOP contempla:

5% en julio.

2% en agosto.

Base de cálculo: haberes de junio de 2026.

Reapertura de las negociaciones en septiembre.

En este sector aparece, además, una novedad de peso para los próximos meses: el acuerdo establece el inicio de un proceso de recategorización del salario básico desde el 1° de octubre de 2026.

CICOP considera este punto especialmente importante porque la modificación del básico puede tener consecuencias sobre la estructura salarial y sobre componentes vinculados con la antigüedad.

Policía Bonaerense: el aumento también llega a las fuerzas de seguridad

El Gobierno provincial extendió el mismo esquema de incremento a la Policía Bonaerense y las fuerzas de seguridad provinciales.

Los efectivos reciben una mejora del 7%, nuevamente distribuida en un 5% correspondiente a julio y un 2% para agosto, sobre la base salarial de junio.

En este caso existe otro cambio que impacta sobre determinados hogares: la Provincia anunció además una suba del 30% en las asignaciones familiares.

De esta manera, la actualización salarial alcanzó a buena parte de los principales sectores que dependen presupuestariamente del Estado bonaerense.

Septiembre será el próximo mes clave para las paritarias bonaerenses

El dato que comienza a concentrar ahora la atención de los trabajadores es lo que sucederá después de agosto.

El acuerdo no dejó cerrados los salarios para el resto del año. Por el contrario, el Gobierno provincial asumió el compromiso de reabrir las negociaciones durante septiembre.

Esto significa que docentes, estatales y profesionales de la salud podrían volver a discutir un nuevo incremento para los últimos meses de 2026.

No existe por ahora un porcentaje definido para esa negociación. El número dependerá, entre otros factores, de la evolución de los precios, de la situación de las cuentas provinciales y de los reclamos que lleven los diferentes gremios a la mesa paritaria.

La inflación será uno de los datos que mirarán los gremios

La reapertura de septiembre llegará con nuevos datos sobre el comportamiento de los precios.

El último registro oficial disponible muestra que la inflación nacional de junio fue del 1,9%, según el INDEC, mientras que durante los primeros seis meses de 2026 el incremento acumulado de precios llegó al 16,8%.

El próximo dato importante será el IPC correspondiente a julio. El INDEC tiene previsto difundirlo durante agosto y las estimaciones privadas conocidas hasta el momento se concentran alrededor del 2%, aunque el número oficial todavía no fue publicado.

Ese resultado, sumado al comportamiento de los precios durante agosto, será una de las referencias con las que llegarán los gremios a la próxima negociación.

Qué reclaman los docentes además del salario

La negociación docente también incorporó aspectos relacionados con las condiciones de trabajo.

Entre ellos se aprobó una adenda al acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso contra trabajadores docentes.

La Provincia también anunció la creación de la campaña denominada “Cuidemos a quienes enseñan”, con acciones de prevención, capacitación y concientización en las escuelas.

Estos puntos forman parte de una agenda que el Frente de Unidad Docente Bonaerense mantiene paralelamente a la discusión por los salarios.

¿Puede haber otro aumento antes de fin de año?

La posibilidad está abierta. De hecho, el acuerdo vigente establece expresamente una reapertura salarial en septiembre, por lo que el 2% de agosto no debe interpretarse como el último aumento de 2026.

Lo que todavía no puede conocerse es qué porcentaje ofrecerá el Gobierno de Axel Kicillof, cuántos tramos podría tener una eventual nueva propuesta ni desde qué mes comenzaría a aplicarse.

La negociación probablemente volverá a girar alrededor de dos variables centrales: cuánto hayan aumentado los precios desde el último acuerdo y cuánto margen financiero tenga la Provincia para mejorar los salarios.

Por eso, agosto funciona como un mes de transición para las paritarias de la Provincia de Buenos Aires: termina de aplicarse el acuerdo alcanzado en julio, se actualizan las escalas de docentes, estatales, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad, y comienza una nueva cuenta regresiva.

El próximo movimiento llegará en septiembre, cuando Gobierno y sindicatos deberán volver a sentarse frente a frente para definir qué ocurrirá con los salarios bonaerenses durante el tramo final de 2026.