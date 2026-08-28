Qué hacer el primer fin de semana de septiembre en provincia: 6 fiestas y eventos gratuitos

El primer fin de semana de septiembre de 2026 llega con una agenda especialmente atractiva para quienes buscan una escapada por la Provincia de Buenos Aires sin pagar entrada. Entre el sábado 5 y el domingo 6 habrá propuestas gastronómicas, música en vivo, tradiciones criollas y celebraciones productivas en diferentes municipios.

La agenda oficial bonaerense incluye eventos gratuitos tanto en el Conurbano como en localidades del interior, por lo que hay alternativas para una salida de pocas horas o para organizar una noche fuera de casa.

Suipacha estrena la Fiesta Nacional de la Mermelada

Una de las novedades del fin de semana será la 1º Fiesta Nacional de la Mermelada, que se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Suipacha.

La actividad se desarrollará de 12:00 a 20:00 en la Plaza Brown, con degustación y venta de distintas variedades de mermeladas, productos elaborados a partir de este dulce, feria de artesanías y espectáculos musicales.

También habrá actividades recreativas y el concurso que buscará elegir La Mejor Mermelada del País. La entrada será gratuita.

Bera Rock tendrá cuatro días de música gratis

En Berazategui, el 14º Bera Rock se extenderá desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de septiembre, por lo que cubrirá todo el primer fin de semana del mes.

El encuentro se realizará de 14:00 a 01:00 en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en calle 148 y 18.

La programación reúne rock nacional, reggae, ska, blues, pop, indie, metal, punk, grunge y otros estilos, con participación de bandas locales, escuelas y la Orquesta Escuela Municipal. También habrá sector gastronómico.

La entrada es gratuita, aunque el acceso será por orden de llegada y con capacidad limitada.

Marcos Paz celebra las tradiciones de Santiago del Estero

Otra opción gratuita será la celebración por los 473 años de Santiago del Estero en Marcos Paz.

El sábado 5 comenzará a las 16:00 y el domingo 6 continuará desde las 11:00 en el Espacio Quinta Devoto, sobre la Ruta 40 a la altura del kilómetro 50.

Habrá música, danza y tradiciones del norte argentino, con espectáculos de guaracha, folclore y chamamé, además de ronda legüera.

La gastronomía será otro de los ejes, con lechón, asado, cordero, empanadas y las tradicionales tortillas santiagueñas.

Chacabuco tendrá la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal

El domingo 6 de septiembre, Chacabuco recibirá la 9º Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal.

La celebración se desarrollará de 10:00 a 19:00 en la Plaza San Martín y reunirá a productores alfajoreros, artesanos y propuestas gastronómicas.

Entre las actividades anunciadas aparecen artistas en vivo, juegos, desfile criollo, una masterclass de elaboración y la entrega del premio al mejor alfajor. También habrá food trucks y espacios para recorrer en familia.

La entrada será gratuita.

Irala festeja al agricultor con desfile y música

En el partido de Bragado, la localidad de Irala celebrará la 33º Fiesta Provincial del Agricultor en el marco de su 121º aniversario.

Las actividades comenzarán el domingo desde las 11:00 en la Plaza Manuel Dorrego y otros sectores del pueblo. A partir de las 14:00 se realizará un desfile cívico, institucional, agrícola y criollo.

La jornada tendrá además espectáculos con peñas y grupos regionales, y el cierre estará a cargo de Lisandro Márquez. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Bragado, es gratuita.

Rauch empieza la Fiesta Nacional del Ave Raza

El domingo 6 también comenzará en Rauch la 27º Fiesta Nacional del Ave Raza, que se extenderá hasta el 13 de septiembre.

La apertura incluye el encendido de la llama votiva frente al Monumento al Avicultor, desfile por las calles de la ciudad, propuestas gastronómicas elaboradas con pollo, emprendimientos productivos y espectáculos.

Durante la semana se anuncian artistas y DJs, entre ellos DJ Tao, Cele Arrabal, Matías Valdés, Ñaupa y Callejero Fino. Según la agenda turística provincial, la celebración es gratuita.

Dónde consultar la agenda oficial antes de viajar

Las fechas y características de estas celebraciones forman parte del calendario oficial de fiestas y eventos turísticos de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque las actividades figuren como gratuitas, conviene revisar las redes del municipio o de la organización antes de salir, especialmente si el pronóstico anuncia lluvia, porque los horarios y lugares pueden sufrir modificaciones.

Cómo gastar menos durante la escapada

La entrada sin costo permite organizar una salida económica, pero siguen pesando el combustible, transporte y gastronomía. Para quienes utilicen comercios adheridos durante el viaje, también conviene revisar los beneficios bancarios disponibles.

Ver también: Los descuentos de Cuenta DNI durante septiembre y los topes de reintegro.

Si la idea es convertir el evento en una salida de día completo o agregar otra parada, también puede servir la selección de INFOZONA con pueblos bonaerenses ideales para una escapada económica.

Entre música, alfajores, mermeladas y tradiciones criollas, el primer fin de semana de septiembre tendrá opciones en diferentes regiones bonaerenses y, en estos seis casos, sin necesidad de pagar entrada.