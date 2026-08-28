Para saber cuánto debés de patente no necesitás calcular el impuesto manualmente: podés consultar la deuda directamente con el dominio del vehículo en el organismo que corresponda según dónde esté radicado. En la Provincia de Buenos Aires la consulta se realiza en ARBA y, en CABA, a través del sistema de Patentes de AGIP.

La consulta permite verificar cuotas impagas, períodos adeudados y el monto pendiente. Es especialmente útil antes de comprar o vender un auto usado, aunque hay que tener en cuenta que la deuda de patente y las multas de tránsito son conceptos diferentes y se consultan en sistemas separados.

Cómo saber cuánto debo de patente en ARBA

Si el vehículo está radicado en la Provincia de Buenos Aires y todavía tributa ante ARBA, la consulta se puede hacer online y es gratuita.

Ingresá a la Consulta de Deuda de Automotores de ARBA. Presioná “Iniciar trámite”. Ingresá el número de dominio o patente del vehículo. Completá la validación solicitada por el sistema. Consultá los períodos y montos que figuren pendientes.

ARBA informa que para esta consulta solo se necesita identificar el automotor mediante su dominio. No hace falta ser necesariamente el titular ni acreditar personería para consultar la deuda.

Cuántas cuotas de patente se pagan en Provincia en 2026

Este es uno de los principales cambios respecto de años anteriores. Desde 2026, el Impuesto Automotor bonaerense dejó atrás el esquema de vencimientos bimestrales y puede abonarse en hasta 10 cuotas mensuales, desde marzo hasta diciembre.

ARBA también modificó la estructura del impuesto: redujo la cantidad de tramos de valuación y aseguró que alrededor del 75% de los vehículos alcanzados pagan nominalmente menos que en 2025.

El detalle del nuevo sistema puede consultarse en la guía sobre cómo funcionan las 10 cuotas de la patente ARBA en 2026.

Cómo saber cuánto debo de patente en CABA

Para vehículos radicados en CABA, la deuda se consulta mediante el servicio oficial de Patentes Automotores de AGIP.

Ingresá al trámite oficial de consulta de boletas, saldos y deuda de Patentes. Seleccioná “Iniciar trámite”. Ingresá el dominio del vehículo. El dígito verificador es opcional para la consulta. El sistema mostrará las cuotas de patente pendientes.

El Gobierno porteño aclara que en la consulta solo aparecen las cuotas que continúan pendientes de pago. Las cuotas que ya fueron abonadas no se muestran dentro del listado de deuda.

Qué pasa si el auto está municipalizado

No todos los vehículos bonaerenses continúan pagando la patente directamente a ARBA. Determinados automotores más antiguos fueron transferidos a los municipios, por lo que la deuda debe consultarse ante la Municipalidad correspondiente.

Para 2026, ARBA informa que los vehículos modelo-año 1990 a 2015 inclusive se encuentran municipalizados, aunque existen excepciones puntuales para determinadas deudas de vehículos 2015 que estén incluidas en planes de pago, juicios de apremio o procesos concursales.

Si no sabés qué municipio tiene registrada la patente, podés utilizar la consulta oficial de dominios municipalizados de ARBA. Solo hay que ingresar la patente sin espacios.

¿Puedo consultar la deuda de patente solamente con el dominio?

Sí. Para la consulta pública de deuda automotor de ARBA alcanza con ingresar el dominio. En CABA también se utiliza la patente del vehículo y el dígito verificador aparece como dato opcional.

Esto permite conocer la situación del vehículo incluso antes de iniciar una transferencia, algo útil para quien está evaluando comprar un auto usado.

Deuda de patente y multas no son lo mismo

Una confusión frecuente es buscar las infracciones dentro del sistema de Patentes. La deuda del Impuesto Automotor y las multas de tránsito son obligaciones distintas.

Un vehículo puede estar al día con la patente y, al mismo tiempo, registrar infracciones. También puede ocurrir lo contrario. Por eso, antes de una compra o transferencia conviene realizar ambas consultas por separado.

Para revisar infracciones podés utilizar la guía de INFOZONA para consultar multas por patente en Provincia y CABA.

Cómo pagar una deuda de patente en ARBA

Una vez identificados los períodos adeudados, ARBA permite generar la liquidación y pagar mediante los medios habilitados en su plataforma.

Entre las opciones disponibles se encuentran el pago electrónico con tarjetas, códigos de pago para canales bancarios y otras modalidades digitales. ARBA también permite abonar determinadas boletas mediante Cuenta DNI utilizando el código QR correspondiente.

Si existe deuda atrasada, el sistema puede ofrecer alternativas de regularización o planes de pago según la situación tributaria y los programas que estén vigentes en ese momento.

Cómo consultar la patente en otras provincias

Si el automotor está radicado fuera de Provincia de Buenos Aires o CABA, la consulta debe realizarse ante el organismo tributario provincial o municipal que tenga a su cargo el Impuesto Automotor.

El dominio permite identificar dónde está radicado el vehículo, pero no existe una única página nacional que concentre todas las deudas de patente del país. Cada jurisdicción administra su propio sistema tributario.

Qué conviene revisar antes de comprar un auto usado

Deuda de patente en la jurisdicción correspondiente.

en la jurisdicción correspondiente. Multas e infracciones pendientes.

pendientes. Informe de dominio para verificar titularidad, embargos, prendas e inhibiciones.

Estado de la VTV cuando corresponda.

Que el número de dominio, chasis y motor coincidan con la documentación.

Consultar solamente la patente no alcanza para conocer toda la situación jurídica de un vehículo, pero sí permite detectar rápidamente deudas tributarias que pueden complicar o encarecer una operación.