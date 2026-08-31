Aumento para estatales nacionales: oficializaron subas hasta diciembre y un bono de $80. 000

Los estatales nacionales tendrán nuevos aumentos salariales desde septiembre de 2026 y ya quedó definido cómo continuarán los haberes hasta fin de año. El Gobierno oficializó este lunes el acuerdo paritario que establece cuatro subas consecutivas y un pago extraordinario de $80.000.

La medida alcanza al personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional 214/06 y comienza a aplicarse sobre los salarios correspondientes a septiembre.

La novedad quedó formalizada mediante el Decreto 832/2026, publicado este 31 de agosto en el Boletín Oficial, por lo que los porcentajes ya dejaron de ser solamente una propuesta paritaria y pasan a integrar las escalas salariales.

Cuánto aumenta el sueldo de los estatales nacionales desde septiembre

El nuevo esquema contempla un incremento diferente durante cada uno de los próximos cuatro meses. Cada porcentaje se aplica sobre las remuneraciones vigentes del mes inmediatamente anterior.

Mes Aumento Base de cálculo Septiembre 2026 1,9% Haberes vigentes al 31 de agosto Octubre 2026 1,8% Haberes vigentes al 30 de septiembre Noviembre 2026 1,6% Haberes vigentes al 31 de octubre Diciembre 2026 1,5% Haberes vigentes al 30 de noviembre

Como los incrementos son acumulativos y se aplican sobre una base que cambia todos los meses, el efecto entre agosto y diciembre es de aproximadamente 6,97% sobre los conceptos alcanzados por el acuerdo.

Ejemplo: cuánto sube un sueldo de $1.000.000

Para visualizar cómo funciona el esquema, puede tomarse como ejemplo una remuneración alcanzada por el acuerdo de $1.000.000 en agosto.

Mes Remuneración aproximada Agosto $1.000.000 Septiembre $1.019.000 Octubre $1.037.342 Noviembre $1.053.939 Diciembre $1.069.749

Se trata de un ejemplo orientativo. No existe un único sueldo para todos los estatales nacionales: el ingreso final depende del escalafón, nivel, grado, función, antigüedad, adicionales y otros conceptos que correspondan a cada trabajador.

El bono de $80.000 se paga en diciembre

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo incorpora una suma fija de $80.000.

El punto importante es la fecha: no se paga en septiembre. El Decreto 832/2026 establece que será liquidada junto con los haberes correspondientes a diciembre de 2026.

La suma será:

De $80.000 .

. Excepcional.

Por única vez.

De percepción única por persona.

Remunerativa y no bonificable.

Este último punto surge expresamente del acuerdo homologado. Por lo tanto, no debe confundirse con un aumento permanente de $80.000 sobre el salario básico.

Qué trabajadores están alcanzados

El acuerdo central comprende al personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06 de la Administración Pública Nacional.

Dentro de la APN existen numerosos convenios sectoriales y escalafones, entre ellos el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), organismos descentralizados y distintas carreras específicas. Las escalas correspondientes se actualizan de acuerdo con los porcentajes establecidos.

El decreto también dispone la aplicación de la recomposición al personal civil de inteligencia y establece nuevos valores para profesionales residentes nacionales de establecimientos dependientes del Ministerio de Salud y del Hospital Garrahan, entre otros sectores.

El texto completo del Decreto 832/2026 puede consultarse en el Boletín Oficial.

Cómo queda la paritaria desde junio hasta diciembre

El nuevo acuerdo continúa el esquema que había comenzado a mitad de año. El tramo anterior había establecido aumentos de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de una suma extraordinaria de $50.000 correspondiente a agosto.

Si se consideran de manera acumulativa todos los porcentajes desde junio hasta diciembre, la actualización ronda el 14,08%.

En esta nota podés consultar cómo había quedado la paritaria de los estatales nacionales antes de la nueva negociación de septiembre.

ATE rechazó la propuesta salarial

Aunque el acuerdo fue finalmente homologado, la negociación no terminó con una posición unánime entre los gremios.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dejó asentado formalmente su rechazo a la propuesta salarial y sostuvo que los porcentajes resultan insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos.

El sindicato reclamó además una suma fija de $400.000 y una recomposición que permita recuperar salario real. La posición quedó registrada en el acta complementaria presentada durante la negociación del 25 de agosto.

Cuándo se verá el primer aumento

El primer tramo del nuevo acuerdo comienza a regir el 1° de septiembre de 2026. Esto significa que el 1,9% corresponde a los haberes devengados durante septiembre y se reflejará cuando cada organismo liquide ese período salarial.

Luego habrá nuevas actualizaciones en octubre, noviembre y diciembre. En el último mes del año se combinarán el aumento del 1,5% y la suma extraordinaria de $80.000.

De esta manera, los estatales nacionales ya tienen definida la pauta salarial hasta diciembre. Lo que todavía seguirá bajo discusión es si estos porcentajes alcanzan para sostener el poder adquisitivo y cómo continuará la negociación cuando se acerque el cierre de 2026.