Salario mínimo de diciembre: cuánto sube y qué cambia en el aguinaldo

El salario mínimo nacional tendrá una nueva actualización en diciembre de 2026. La cifra ya está establecida en una resolución oficial, pero no significa que todos los empleados reciban idéntico aumento ni que el medio aguinaldo suba automáticamente en la misma proporción.

La diferencia es importante para quienes cobran cerca del piso legal, tienen jornadas reducidas o quieren estimar su liquidación antes de las fiestas. Hay que distinguir entre salario mínimo, escala de convenio, remuneración efectivamente percibida y SAC.

Cuánto será el salario mínimo desde diciembre

La Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre, fija para el 1° de diciembre un salario mínimo de $406.400 mensuales para trabajadores mensualizados de jornada legal completa, y $2.032 por hora para jornalizados.

En noviembre el piso es de $398.800 mensuales y $1.994 por hora. Por lo tanto, el incremento nominal de diciembre alcanza $7.600 mensuales y $38 por hora, alrededor del 1,91%. Los valores son referencias legales y no deben confundirse con el dinero neto que se deposita en una cuenta.

Concepto Noviembre Diciembre Mensual, jornada completa $398.800 $406.400 Jornalizado, por hora $1.994 $2.032 Aumento nominal $7.600 mensuales o $38 por hora

Por qué no todos cobran $7.600 más

El salario mínimo es un piso general para las relaciones laborales comprendidas en su ámbito. Una persona cuyo sueldo de convenio ya supera ese piso no recibe necesariamente un aumento adicional de $7.600 por el solo cambio del SMVM.

Comercio, metalurgia, construcción, sanidad y otros sectores tienen convenios colectivos, categorías, adicionales y acuerdos paritarios propios. Para conocer el sueldo real de diciembre hay que revisar el convenio y la categoría correspondiente. Tampoco deben mezclarse estas cifras con las paritarias de estatales bonaerenses, docentes, policías o empleados municipales, cuyos regímenes son diferentes.

La resolución también contempla situaciones de jornada parcial y reducida previstas en los artículos 92 ter y 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el tratamiento proporcional que corresponda. Aplicar el importe mensual completo a cualquier contratación de pocas horas puede llevar a conclusiones equivocadas.

Qué pasa con el medio aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario se calcula, como regla general, tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. Si el aumento de diciembre convierte ese mes en el de mejor remuneración, puede modificar la base del cálculo. Si otro mes tuvo un salario remunerativo más alto, se utiliza ese importe.

Por ejemplo, una persona que trabajó el semestre completo y cuya mejor remuneración computable fuera exactamente $406.400 tendría un medio aguinaldo de referencia de $203.200 brutos. Si el mejor salario hubiera sido $450.000, el ejemplo sería de $225.000 brutos. Son ejemplos ilustrativos, no importes universales ni bonos.

El cálculo no se realiza sobre el sueldo neto depositado. Horas extra, comisiones y otros conceptos remunerativos pueden influir. INFOZONA explica en otra nota cuándo las horas extra y las comisiones pueden generar un ajuste del aguinaldo.

La fecha de pago y el ajuste posterior

Para los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 122 fija el vencimiento de la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, que en 2026 cae viernes. La norma permite estimar la remuneración de diciembre y ajustar después si la remuneración efectiva difiere de la utilizada.

Al controlar el recibo conviene verificar cuál fue el mes de mayor remuneración, qué adicionales son computables y si se trabajó todo el semestre. Si la relación laboral comenzó después del 1° de julio, corresponde analizar el SAC proporcional por el tiempo trabajado. El portal oficial del Gobierno nacional ofrece una explicación del cálculo proporcional.

Un bono navideño no debe darse por supuesto ni sumarse automáticamente a la liquidación. Solo corresponde considerar un beneficio extraordinario cuando exista un acuerdo, norma o decisión patronal verificable, y determinar su tratamiento según la naturaleza del concepto.

Qué valor está previsto para enero de 2027

La misma resolución establece para enero un salario mínimo de $414.200 mensuales y $2.071 por hora, salvo una modificación posterior. Es un escalón distinto: no corresponde anticiparlo como salario de diciembre ni incluirlo en el SAC de 2026.

En síntesis, el aumento de diciembre es oficial, pero su efecto concreto depende del sueldo y del régimen de cada trabajador. Antes de proyectar cuánto se cobrará junto con el aguinaldo, lo más útil es revisar la escala salarial aplicable y comparar las remuneraciones del segundo semestre.