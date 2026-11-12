Estatales nacionales: el aumento confirmado para diciembre y cómo impacta en el aguinaldo

Los trabajadores de organismos nacionales ya tienen una referencia normativa para revisar su recibo de diciembre, en un mes en el que se cruzan el último aumento del año, la segunda cuota del aguinaldo y diferentes adicionales que no se liquidan de la misma manera. La clave es distinguir el salario remunerativo de otros conceptos que aparecen en el recibo.

El esquema no corresponde a los empleados de la administración provincial bonaerense ni a los municipales: se trata de agentes incluidos en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional. La diferencia importa porque cada jurisdicción negocia escalas y condiciones propias.

El Decreto 832/2026, publicado en el Boletín Oficial el 31 de agosto, homologó aumentos escalonados para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El último tramo establece una suba del 1,5% desde el 1° de diciembre de 2026 sobre las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al 30 de noviembre.

Qué aumento corresponde en diciembre a los estatales nacionales

El acuerdo oficial dispuso incrementos sucesivos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. No se deben sumar simplemente como si todos se aplicaran a la misma base: cada porcentaje toma como referencia las retribuciones aprobadas del mes anterior.

Por ejemplo, si un concepto salarial alcanzado por el acuerdo fuera de $1.000.000 en noviembre, su importe de diciembre sería de $1.015.000, antes de descuentos y sin contar otros componentes del recibo. Es un ejemplo matemático, no una escala oficial para una categoría específica.

El texto completo puede consultarse en el Decreto 832/2026 y las escalas salariales oficiales publicadas por Economía.

Cómo se calcula el aguinaldo con el último aumento

El sueldo anual complementario se determina, como regla general, tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre. Para el segundo semestre se consideran los meses de julio a diciembre, con los ajustes que correspondan por tiempo trabajado y particularidades del régimen.

Si el mejor salario mensual remunerativo del semestre fuese de $1.015.000, el medio aguinaldo de referencia sería $507.500 brutos. La suma es ilustrativa: no significa que todos los empleados nacionales cobren ese importe, ni que necesariamente diciembre sea el mes con mayor remuneración.

También pueden intervenir adicionales remunerativos, cambios de categoría, licencias o situaciones de ingreso durante el semestre. Por eso el cálculo correcto requiere revisar los conceptos que integran la base del SAC y no utilizar automáticamente el sueldo neto depositado.

Ejemplo ilustrativo Importe bruto Concepto alcanzado en noviembre $1.000.000 El mismo concepto con 1,5% en diciembre $1.015.000 Medio aguinaldo si $1.015.000 fuera la mayor remuneración computable $507.500 Total ilustrativo de sueldo y SAC $1.522.500

Los importes de la tabla no incluyen aportes, retenciones, asignaciones familiares, reintegros ni conceptos extraordinarios. Tampoco representan una categoría SINEP determinada.

Qué otros importes actualiza el decreto

Además de las escalas, la norma fija valores concretos para otros conceptos. Por ejemplo, el reintegro mensual por gastos de guarderías o jardines maternales pasa a $202.690 desde diciembre, sujeto a las condiciones del beneficio. Un reintegro no debe sumarse automáticamente a la remuneración para calcular el aguinaldo.

El decreto también establece en $971.261 el límite de retribución bruta mensual utilizado para determinar la habilitación a realizar determinados servicios extraordinarios desde diciembre. Esa cifra no es un sueldo mínimo ni el salario general de los estatales: se trata de un umbral específico previsto en el artículo 3 de la norma.

Para el adicional remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida, el valor de diciembre queda en $1.677.714, aplicable únicamente al personal alcanzado por las condiciones correspondientes. No representa un bono universal para toda la administración pública.

¿El aumento también corresponde a docentes, policías o empleados provinciales?

No por esta norma. La homologación alcanza a los agentes comprendidos en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional, con escalafones y condiciones específicos. Los docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires, la Policía Bonaerense y los trabajadores municipales tienen otros regímenes.

En INFOZONA se puede consultar por separado qué se espera de la reapertura de paritarias bonaerenses. Ese proceso no debe mezclarse con los porcentajes nacionales, aunque ambos se discutan durante el mismo mes.

Qué revisar en el recibo antes de estimar el total a cobrar

Lo recomendable es identificar el escalafón y nivel, comparar los conceptos remunerativos de noviembre y diciembre y separar los reintegros o pagos de naturaleza distinta. Después se determina cuál fue la mejor remuneración mensual del semestre y se calcula el 50% correspondiente, o el proporcional cuando aplique.

Por último, hay que distinguir entre importes brutos y netos. El total efectivamente depositado depende de los descuentos personales y de las condiciones individuales. El Decreto 832/2026 no confirma por sí mismo un bono navideño general, de modo que no corresponde añadir uno al cálculo sin una decisión oficial específica.