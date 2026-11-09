Estatales bonaerenses: ya está la escala de noviembre y así se consulta el sueldo básico

Provincia publicó la escala salarial de noviembre para la Ley 10.430. Dónde consultarla y por qué el básico no equivale al sueldo de bolsillo.

Por Sofía Martínez
Estatales bonaerenses: ya está la escala de noviembre y así se consulta el sueldo básico

Los trabajadores de la administración pública bonaerense comprendidos en la Ley 10.430 ya tienen disponible la escala oficial de sueldos básicos correspondiente a noviembre de 2026. La publicación permite consultar los valores por categoría y compararlos con los de octubre, después del acuerdo paritario alcanzado con los gremios.

La actualización llega en un mes clave para el bolsillo de los estatales: el Gobierno provincial acordó un incremento salarial del 6% escalonado, con un 3% para octubre y otro 3% para noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre.

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Dónde consultar la escala de noviembre

El Ministerio de Economía bonaerense reúne en su sitio web las planillas oficiales por período. En la sección Escala de Sueldo Básico Ley 10.430 figura el documento de noviembre de 2026, junto con los de octubre y meses anteriores.

Para verificar el monto, el trabajador debe identificar su agrupamiento y categoría en la escala correspondiente. La comparación entre planillas permite observar el cambio del básico, pero no reemplaza el recibo de haberes.

Por qué el básico no es lo mismo que el sueldo de bolsillo

El salario final puede incluir antigüedad, adicionales, bonificaciones y otros conceptos según la situación de revista. También se aplican descuentos. Por ese motivo, dos agentes con igual categoría pueden cobrar importes netos diferentes.

El texto de la Ley 10.430 contempla, entre otros componentes, el adicional por antigüedad y compensaciones específicas. Para conocer el importe efectivamente liquidado corresponde revisar los conceptos del recibo personal.

Cuándo vuelven a discutir salarios

El acuerdo anunciado el 19 de octubre incluye el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias en diciembre de 2026. Esa reapertura no equivale a un nuevo porcentaje ya definido: cualquier modificación adicional deberá comunicarse cuando exista una decisión formal.

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El detalle del acuerdo puede consultarse en el comunicado oficial del Gobierno bonaerense.

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