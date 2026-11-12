Provincia devolverá a los docentes el dinero descontado por el paro del 15 de octubre: desde cuándo se cobra

Si trabajás como docente en la Provincia y sufriste una quita en tu último recibo de sueldo por la medida de fuerza de octubre, ya hay fecha confirmada para recuperar ese dinero. Los gremios del sector anunciaron que la administración provincial reintegrará los montos descontados.

El recorte había impactado en los salarios de octubre, liquidados el 6 de noviembre, tras la huelga en adhesión a la Marcha Federal Universitaria. Conocé a partir de qué día se acredita la devolución y cómo se destrabó el conflicto.

Desde cuándo se devuelve el dinero descontado

Según informaron los sindicatos no docentes bonaerenses, el Gobierno de Axel Kicillof comenzará a reintegrar el dinero a partir de este viernes.

De esta manera, los trabajadores de la educación que adhirieron a la protesta recuperarán el valor correspondiente a la jornada de trabajo descontada en la última liquidación mensual.

Por qué se habían aplicado los descuentos salariales

La quita se originó tras el paro realizado el 15 de octubre, convocado en rechazo a medidas del gobierno nacional y en acompañamiento a la Marcha Federal Universitaria.

Al cobrar los haberes de octubre el 6 de noviembre, miles de maestros advirtieron la deducción del día no trabajado en sus recibos de sueldo, lo que generó un inmediato malestar en las escuelas.

Cómo fue el reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense

Frente a la aparición de los descuentos, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET— elevó una carta formal a las autoridades provinciales.

En esa presentación, los gremios cuestionaron la aplicación de la medida y exigieron la restitución de los haberes, recibiendo finalmente una respuesta favorable por parte del Ejecutivo.

La postura gremial sobre el derecho de huelga

Durante la negociación para revertir el recorte, los sindicatos hicieron hincapié en la defensa del derecho de huelga, sosteniendo que constituye una herramienta fundamental de la actividad sindical.

Tras confirmarse que el reintegro se hará efectivo desde este viernes, las organizaciones gremiales dieron por encauzado el reclamo salarial vinculado a la jornada del 15 de octubre.