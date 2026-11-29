Rosario Central y Barracas Central se enfrentan este domingo por uno de los boletos a semifinales del Torneo Clausura 2026. El equipo rosarino tiene la ventaja de jugar ante sus hinchas, pero deberá resolver la clasificación en un solo encuentro.

La programación de la Liga Profesional ubica el duelo en el primer turno de la jornada dominical. El ganador continuará en la carrera por el título, mientras que el perdedor quedará eliminado de los playoffs. Para quienes seguirán el partido desde sus casas, la señal encargada de la transmisión forma parte de la oferta premium del fútbol argentino.

A qué hora juegan Rosario Central y Barracas

El encuentro comienza el domingo 29 de noviembre a las 17 horas de Argentina, en Rosario. El Canalla actúa como local por su ubicación en la fase de grupos: terminó primero de la Zona B, mientras que Barracas fue cuarto de la Zona A.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Liga Profesional, Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Dónde ver Rosario Central vs Barracas Central en vivo

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium. Para acceder por televisión, los abonados deben contar con el Pack Fútbol habilitado en su servicio y buscar la señal en la grilla correspondiente.

También se podrá seguir desde dispositivos conectados a internet mediante las aplicaciones de los operadores que ofrecen el paquete, como Flow, DGO o Telecentro Play, según las condiciones de cada contrato. Tener una cuenta en una plataforma no garantiza por sí solo el acceso al canal premium.

Qué pasa si el partido termina empatado

La etapa de cuartos de final se disputa a partido único. Si ambos equipos terminan igualados al completarse el tiempo reglamentario, habrá una prórroga de 30 minutos. Si persiste el empate, el clasificado se conocerá mediante una definición desde el punto penal.

La ventaja deportiva de Rosario Central se traduce en la localía, no en una clasificación automática por igualdad. Los dos equipos deben buscar la victoria en el tiempo reglamentario, el suplementario o la tanda de penales.

Ficha del encuentro