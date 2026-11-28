River afronta este sábado una nueva prueba fuera de casa en el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio visita a Instituto en Córdoba con la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del campeonato argentino.

La Gloria cuenta con la ventaja de jugar ante su público gracias a su desempeño en la primera fase. Para el Millonario, que viene de superar a Lanús por 3 a 1, el encuentro representa una oportunidad de seguir en carrera por el título.

La programación de los cuartos de final concentra dos partidos este sábado y otros dos el domingo. Los hinchas que quieran seguir el duelo desde sus casas deberán tener en cuenta que la televisación corresponde al paquete premium del fútbol argentino.

¿A qué hora juegan Instituto y River este sábado?

El encuentro se disputa el 28 de noviembre a las 22 horas de Argentina, en el estadio Monumental Presidente Perón, ubicado en el barrio de Alta Córdoba. Nazareno Arasa será el árbitro y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Dónde ver Instituto vs River en vivo por TV y streaming

La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium. Los abonados al Pack Fútbol podrán buscar la señal en la grilla de su operador:

Flow: canal 123.

DirecTV: canales 604 y 1604.

Telecentro: canales 111 y 1017.

Para mirar el partido desde un celular, una computadora o una tablet, las alternativas incluyen Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que la cuenta tenga habilitado el paquete correspondiente. Conviene ingresar con anticipación y comprobar que la señal esté disponible.

Ante las búsquedas de Fútbol Libre o Pelota Libre, cabe recordar que la transmisión autorizada en Argentina requiere acceso a ESPN Premium. No se anunció una emisión televisiva abierta para este encuentro.

Qué pasa si Instituto y River empatan

La serie se resuelve en un solo partido. Si terminan igualados después de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos períodos suplementarios de 15 minutos. Si ninguno consigue la ventaja, el pase a semifinales se definirá mediante penales.

El ganador se enfrentará al vencedor del cruce entre Vélez e Independiente. Así quedó conformada la llave de los playoffs del campeonato.

Según la información publicada por El Gráfico, Gonzalo Montiel aparece entre los posibles titulares de River. La formación definitiva se conocerá antes del inicio del encuentro.