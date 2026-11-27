Un dramático episodio causa profunda conmoción en la costa bonaerense tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una beba de apenas 20 días, que permanecía debajo de escombros en una construcción de Playa Los Lobos, al sur de Mar del Plata.

Por el caso fue detenido un hombre de 50 años, mientras que la Justicia también investiga posibles abusos sexuales contra dos adolescentes de 15 y 17 años, integrantes del mismo grupo familiar.

Una denuncia del hospital desencadenó la investigación

Todo comenzó el lunes 23 de noviembre, cuando profesionales del Hospital Municipal de Miramar advirtieron una preocupante situación familiar.

La adolescente de 17 años había sido madre recientemente, mientras que la de 15 se encontraba embarazada. Estas circunstancias motivaron una presentación ante la Justicia.

Sin embargo, durante la madrugada, la madre de ambas jóvenes las retiró del establecimiento sanitario sin autorización médica y abandonó la ciudad junto a su pareja y otros familiares.

El estremecedor hallazgo

Durante la noche del jueves 26 de noviembre, la Policía encontró a la familia en inmediaciones de Cabo Corrientes, en Mar del Plata, y constató que la recién nacida no estaba con ellos.

La abuela manifestó que la pequeña había fallecido en una propiedad de Playa Los Lobos. Los investigadores acudieron al lugar y encontraron su cuerpo entre restos de materiales de construcción.

Un detenido y una investigación que continúa

El padrastro de la madre de la recién nacida quedó detenido, acusado inicialmente de abandono de persona seguido de muerte.

La autopsia será fundamental para determinar las causas del fallecimiento y establecer si corresponde modificar la acusación.

Simultáneamente, la Justicia procura esclarecer las sospechas de abuso sexual contra las adolescentes, mientras que los organismos de protección de la niñez dispusieron medidas de resguardo para los menores de edad de la familia.

Por el momento, las circunstancias de la muerte de la beba y las posibles responsabilidades continúan bajo investigación.