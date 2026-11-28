El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó este sábado 28 de noviembre la solicitud presentada por la Argentina para impedir el avance de un proyecto de explotación petrolera en aguas de las Islas Malvinas, impulsado bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.

La decisión, adoptada por 18 votos contra 3, fue anunciada en la sede del organismo internacional, ubicada en Hamburgo, Alemania, y representa un importante revés diplomático y jurídico para el Gobierno argentino.

Qué reclamaba la Argentina

La presentación argentina había sido realizada el pasado 13 de octubre y buscaba obtener medidas cautelares para impedir el avance del proyecto hidrocarburífero denominado Sea Lion, localizado en la cuenca situada al norte del archipiélago.

La delegación argentina cuestionó la explotación unilateral de los recursos naturales en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa y advirtió sobre las posibles consecuencias ambientales de la actividad petrolera en el Atlántico Sur.

Las audiencias se desarrollaron los días 10 y 11 de noviembre, con la participación de representantes de ambos países.

Los argumentos del Tribunal del Mar

La mayoría de los magistrados consideró que, para resolver los planteos argentinos, sería necesario determinar previamente cuál de los dos países ejerce legítimamente la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Según el organismo, esa cuestión excede las competencias previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por ese motivo, el Tribunal tampoco avanzó en el análisis de los posibles daños ambientales ni de la urgencia de las medidas solicitadas por nuestro país.

La resolución no implica un reconocimiento de la soberanía británica sobre las Malvinas ni un pronunciamiento definitivo sobre los derechos argentinos.

El proyecto petrolero podrá seguir avanzando

Tras conocerse la decisión, las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration podrán continuar con los preparativos del proyecto Sea Lion, sin la suspensión cautelar pretendida por la Argentina.

De acuerdo con lo manifestado por la representación británica durante las audiencias, las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027, mientras que la extracción de petróleo está prevista para marzo de 2028 como fecha más temprana.

La controversia internacional continúa abierta

Pese al resultado desfavorable, el procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre continúa abierto, por lo que la resolución de este sábado no supone el cierre definitivo del litigio.

El Tribunal instó a ambos países a colaborar en la constitución del futuro órgano arbitral y recordó que la Convención del Derecho del Mar resulta aplicable en las áreas marítimas en disputa.

La decisión constituye un nuevo capítulo en el histórico conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, bajo administración británica desde 1833 y cuya recuperación pacífica constituye un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino, establecido en la Constitución Nacional.