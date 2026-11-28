Estudiantes de La Plata tiene este sábado una cita con su historia. El Pincha se enfrenta a Palmeiras en la definición de la Copa Libertadores 2026, un encuentro que concentra la atención de los hinchas del fútbol argentino y que vuelve a reunir a dos protagonistas de una recordada final continental.

El conjunto platense llega a la última instancia tras superar a Flamengo en semifinales. Enfrente estará un rival brasileño con experiencia en definiciones internacionales. A diferencia de los encuentros del Clausura argentino, la final continental cuenta con una alternativa de televisión abierta.

A qué hora juegan Estudiantes y Palmeiras por la final

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el partido se disputa este sábado 28 de noviembre a las 17 horas de Argentina en Montevideo, Uruguay. La sede elegida es el estadio Centenario.

Dónde ver Estudiantes vs Palmeiras en vivo y gratis

La televisación abierta en Argentina estará a cargo de Telefe. También se anunció la transmisión por Fox Sports y el servicio de streaming Disney+ Premium. La señal abierta puede sintonizarse mediante los operadores que la incluyen o mediante televisión digital terrestre donde esté disponible.

Para seguir el encuentro desde un teléfono, una tablet o una computadora, conviene comprobar antes del inicio qué plataforma incluye la señal elegida. Disney+ Premium requiere una suscripción vigente. La disponibilidad de otras aplicaciones depende del operador, el abono y la ubicación del usuario.

Una final con antecedentes históricos

Estudiantes y Palmeiras ya disputaron la definición de la Libertadores en 1968, cuando el equipo de La Plata consiguió su primera conquista continental. El Pincha suma cuatro títulos en el certamen: 1968, 1969, 1970 y 2009. Esta tarde tendrá una nueva oportunidad de ampliar ese historial.

La final de esta edición se juega a partido único. El resultado definirá al campeón de América de 2026, por lo que no habrá una revancha en La Plata ni en Brasil. Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio y pueden variar respecto de las probables formaciones difundidas durante la previa.

Los datos para seguir el partido