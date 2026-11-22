River y Lanús se preparan para uno de los cruces que más atención despiertan en los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en Núñez y tendrá transmisión televisiva para Argentina, en una jornada decisiva porque el ganador seguirá en carrera por el título.

Para los hinchas que buscan el partido en vivo desde el celular, la computadora o el televisor, es importante distinguir entre las señales con derechos de transmisión y las páginas que aparecen en buscadores bajo nombres como Pelota Libre o Fútbol Libre.

River vs Lanús: cuándo juegan y a qué hora empieza

El partido está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:00, hora argentina, en el estadio Monumental. La Liga Profesional confirmó el cruce correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, con River como local.

La programación oficial designó a Pablo Dóvalo como árbitro principal. El horario fue informado por la Liga Profesional en su agenda de esta instancia, por lo que conviene revisar sus comunicaciones si se anuncia alguna modificación de último momento.

Dónde ver River vs Lanús en vivo por TV y streaming

La señal anunciada oficialmente para el encuentro es TNT Sports Premium. Para verla por televisión, el espectador necesita tener habilitado el servicio correspondiente, habitualmente mediante el Pack Fútbol de su operador.

La guía televisiva argentina también incluye TNT Sports en HBO Max con suscripción al Pack Fútbol como alternativa de acceso online. La disponibilidad puede variar según la contratación y las condiciones vigentes de cada proveedor. Tener una cuenta de streaming básica no significa necesariamente contar con el partido incluido.

Si vas a seguirlo desde un dispositivo móvil, verificá con anticipación que tu plan tenga acceso a la señal deportiva y que puedas ingresar con tus credenciales. No hay una emisión abierta y gratuita confirmada en las fuentes consultadas para este encuentro.

Pelota Libre y Fútbol Libre: qué conviene saber

Las búsquedas «Pelota Libre River Lanús» y «Fútbol Libre River Lanús» suelen aparecer entre quienes quieren encontrar el encuentro online. Sin embargo, esos nombres no acreditan derechos de transmisión. Para evitar enlaces inseguros, anuncios engañosos o retransmisiones no autorizadas, la referencia comprobada para este partido es la señal televisiva informada por la organización.

Qué se juega cada equipo en los octavos

River y Lanús afrontan una llave de eliminación directa: solo uno avanzará a cuartos de final. La localía corresponde al equipo mejor ubicado en la fase de zonas.

Según el reglamento difundido por la Liga Profesional, si el partido termina igualado después de los 90 minutos se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario. Si persiste el empate, el clasificado se definirá mediante penales. Este formato hace que el encuentro pueda extenderse más allá del tiempo reglamentario.

La agenda completa, el horario y la señal fueron publicados por la Liga Profesional de Fútbol.