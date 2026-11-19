Este jueves 19 de noviembre, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chascomús cumple 66 años de vida institucional, una historia construida sobre la solidaridad, el compromiso y la vocación de servicio de generaciones de hombres y mujeres que eligieron dedicar parte de sus vidas a proteger a los demás.

La institución fue fundada el 19 de noviembre de 1960, aunque sus orígenes se remontan a 1951, cuando un grupo de vecinos, entre ellos Francisco Romay, Ricardo Sommi, Alberto Greco y Juan Luzian, comenzó a impulsar la creación de un cuerpo de bomberos propio.

Un incendio que cambió la historia

El acontecimiento que terminó de acelerar aquel proyecto ocurrió en agosto de 1960, cuando un devastador incendio destruyó la tradicional Casa Mazzaro, ubicada en la esquina de Libres del Sur y Arenales.

Por entonces, Chascomús no contaba con bomberos propios y dependía de la asistencia de La Plata. La magnitud de aquel siniestro dejó en evidencia la urgente necesidad de contar con una institución local preparada para responder ante las emergencias.

La comunidad se movilizó, se organizaron colectas y distintas instituciones acompañaron la iniciativa.

Finalmente, el 19 de noviembre de 1960 quedó constituida formalmente la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chascomús, con Juan Luzian, un inmigrante alemán, como primer presidente.

❤️ 66 años al servicio de los demás

Desde aquellos primeros pasos hasta la actualidad, la institución creció en equipamiento, capacitación y recursos humanos, convirtiéndose en una de las entidades más queridas y respetadas de Chascomús.

Sus integrantes intervienen en incendios, siniestros viales, rescates y numerosas situaciones de emergencia, muchas veces dejando sus hogares, trabajos y momentos familiares para acudir al llamado de quienes necesitan ayuda.

El cuartel central funciona en Soler 347, y constituye un verdadero símbolo de solidaridad para toda la región.

Este nuevo aniversario también representa una oportunidad para recordar a sus fundadores, reconocer a quienes formaron parte de sus filas y agradecer a los bomberos que actualmente mantienen viva aquella vocación.

Porque detrás de cada sirena hay personas dispuestas a ayudar, y detrás de estos 66 años existe una comunidad que aprendió a confiar en ellos.

Desde INFOZONA, un afectuoso saludo y reconocimiento a toda la familia de los Bomberos Voluntarios de Chascomús. ¡Felices 66 años y gracias por estar siempre!