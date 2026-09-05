Reino unido respondió al nuevo reclamo argentino por malvinas y elevó la tensión diplomática

La cuestión Malvinas volvió a escalar rápidamente en la agenda internacional. Después de los anuncios realizados por Javier Milei sobre sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos y el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur, llegó una respuesta directa desde Londres.

El cruce se produce en un momento especialmente sensible por el avance del proyecto petrolero Sea Lion y por las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno argentino para endurecer las consecuencias sobre compañías que participen de actividades sin autorización nacional.

El trasfondo económico es considerable. El megaproyecto petrolero Sea Lion en Malvinas prevé inversiones multimillonarias y el inicio de la producción durante los próximos años.

Qué respondió Reino Unido al reclamo de Milei por Malvinas

El Gobierno británico ratificó que considera “absoluto e inamovible” su compromiso con las islas y volvió a sostener su posición basada en la voluntad expresada por los habitantes del archipiélago.

La respuesta fue difundida por el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien además cuestionó las declaraciones de Milei y las vinculó con la política interna argentina.

Londres volvió así a apoyarse en el referéndum realizado en las islas en 2013, cuando la mayoría de los participantes votó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

Argentina rechaza que el principio de autodeterminación resulte aplicable a este caso y sostiene que existe una disputa de soberanía pendiente entre ambos Estados. Esa posición forma parte del reclamo histórico argentino y de la política oficial sostenida por distintos gobiernos.

Qué medidas activó Argentina

El Gobierno nacional avanzó en paralelo con medidas concretas. La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas.

La decisión alcanza no solamente a las compañías que participan directamente de los proyectos, sino también a accionistas y empresas proveedoras de servicios.

Además, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 868/2026, que busca acelerar los procedimientos establecidos en la Ley 26.659 y designa a la Cancillería como autoridad de aplicación.

El nuevo esquema fija, entre otros puntos, un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten su descargo.

La base naval también quedó en el centro del cruce

Otro de los anuncios que llamó la atención en Londres fue la decisión de destinar más recursos a la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El proyecto no comenzó ahora: su construcción fue puesta en marcha en 2022 y está concebido para ampliar las capacidades logísticas argentinas en el Atlántico Sur y para las campañas antárticas. Lo nuevo es la decisión del Gobierno de Milei de darle prioridad presupuestaria y acelerar su desarrollo.

La combinación de sanciones económicas, mayor actividad diplomática y refuerzo de capacidades en Tierra del Fuego explica por qué la reacción británica fue inmediata.

El petróleo que vuelve más urgente la disputa

Buena parte de la tensión actual se concentra alrededor de Sea Lion, ubicado al norte de las islas. El proyecto es operado por Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration y apunta a comenzar la producción de petróleo en 2028.

Argentina considera que esas actividades se realizan en espacios marítimos sujetos a su soberanía y sin autorización de las autoridades nacionales. Las empresas y el Reino Unido sostienen, en cambio, que las licencias otorgadas por la administración isleña son válidas.

Las nuevas medidas argentinas frente al avance petrolero en Malvinas buscan elevar los costos legales y económicos para quienes participen directa o indirectamente de esas operaciones.

Con posiciones que continúan siendo incompatibles, el nuevo intercambio confirma que Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la relación entre Argentina y el Reino Unido, esta vez con el petróleo, las inversiones y la infraestructura estratégica como parte inmediata de la disputa.