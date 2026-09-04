La respuesta firme de argentina por malvinas: cuáles son las medidas anunciadas tras el avance del proyecto petrolero

El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la firma de decretos de necesidad y urgencia y el envío de un proyecto de ley al Congreso para imponer duras sanciones a empresas internacionales y reforzar la presencia militar en la región.

El Gobierno nacional reaccionó de forma directa ante el avance inminente del proyecto Sea Lion, calificado como una amenaza directa a la soberanía en el Atlántico Sur.

Endurecimiento de sanciones a petroleras: el nuevo decreto oficial

El Gobierno nacional confirmó la firma inminente de un decreto presidencial orientado a dar mayor celeridad y eficacia a los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659.

La medida busca penalizar de forma directa y expedita a las operadoras internacionales Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration por su participación activa en el proyecto petrolero Sea Lion.

Con esta normativa, el Ejecutivo busca forzar una elección obligatoria para las empresas, prohibiéndoles operar de forma ilegal en Malvinas si pretenden mantener negocios rentables en el continente.

Defensa e infraestructura: DNU para la base naval en Tierra del Fuego

Para reforzar la presencia nacional en el extremo sur del país, se destinarán fondos de emergencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia:

Ampliación presupuestaria: el DNU otorgará recursos extraordinarios al Ministerio de Defensa .

el DNU otorgará recursos extraordinarios al . Base naval integrada: el objetivo prioritario será avanzar de inmediato en la construcción del complejo militar en Tierra del Fuego .

el objetivo prioritario será avanzar de inmediato en la construcción del complejo militar en . Vigilancia y tecnología: los fondos también se volcarán a incrementar las capacidades nacionales en telecomunicaciones y control del espacio aéreo.

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: el proyecto que va al Congreso

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa integral diseñada para extender las penalizaciones económicas y comerciales hacia otros sectores de la economía.

El proyecto establece la prohibición absoluta para que las empresas infractoras puedan contratar con el sector público o privado en cualquier punto del territorio argentino.

Además, la normativa contempla la habilitación del régimen de juicio en ausencia para juzgar a las compañías extranjeras que operen en las islas sin autorización y no se presenten ante los tribunales locales.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional y llamado a la unidad

La estrategia de Estado involucrará a múltiples organismos gubernamentales de forma coordinada: