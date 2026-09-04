Malvinas vuelve al centro de la agenda por un megaproyecto petrolero: qué está realmente en juego

La discusión por las Islas Malvinas volvió a ocupar el centro de la agenda nacional, pero esta vez hay un elemento económico concreto que explica buena parte de la urgencia: una explotación petrolera que pasó de los estudios y proyectos a una etapa mucho más avanzada.

El tema fue uno de los ejes de la cadena nacional de Javier Milei y disparó búsquedas durante las últimas horas. El Gobierno anunció nuevas herramientas legales, sanciones y medidas de defensa mientras las empresas involucradas aseguran que continuarán adelante con sus planes.

INFOZONA ya explicó cuáles son las medidas anunciadas por Argentina después del avance petrolero en Malvinas. Ahora, la pregunta es qué proyecto generó esta reacción y por qué adquirió tanta importancia.

Sea Lion: el proyecto petrolero que quedó en el centro de la disputa

El desarrollo se denomina Sea Lion y está ubicado en aguas del Atlántico Sur, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

El yacimiento fue descubierto en 2010 y actualmente es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Navitas, de origen israelí, posee el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que Rockhopper conserva el 35%.

Las estimaciones difundidas por las empresas y analistas del sector hablan de recursos que podrían alcanzar alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo considerando el potencial del área.

La primera etapa ya tiene un plan concreto

Lo que convirtió a Sea Lion en un tema urgente es que dejó de tratarse solamente de una posibilidad futura.

La primera fase contempla la perforación de 11 pozos y una producción estimada en unos 50.000 barriles diarios. Las compañías avanzaron además con contratos para infraestructura, unidades flotantes y servicios offshore.

El objetivo declarado es comenzar la producción durante 2028, aunque los cronogramas de este tipo pueden sufrir modificaciones.

Para Argentina, cualquier exploración o explotación de recursos naturales en el área realizada sin autorización nacional es considerada ilegal por tratarse de una zona sobre la cual mantiene su reclamo de soberanía.

Por qué Milei anunció nuevas sanciones

El Gobierno busca incrementar el costo económico y jurídico para las empresas que participen directamente o indirectamente del desarrollo.

Entre las medidas anunciadas aparecen modificaciones al régimen sancionatorio existente, restricciones para operar o contratar en territorio argentino y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que deberá pasar por el Congreso.

El Ejecutivo también anunció recursos para avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reforzar capacidades de vigilancia y presencia en el Atlántico Sur.

Las empresas respondieron y aseguran que seguirán adelante

Navitas y Rockhopper sostienen una posición completamente diferente.

Las compañías afirman que operan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido. También señalaron que las últimas decisiones de Argentina no modifican, por ahora, el calendario previsto para Sea Lion.

El mercado, sin embargo, reaccionó a los anuncios. Las acciones de Rockhopper registraron una caída superior al 6% en Londres durante la jornada posterior al discurso, mientras Navitas también operó en baja en Tel Aviv.

Una inversión que explica la dimensión del conflicto

La etapa inicial requiere inversiones del orden de los miles de millones de dólares. Las cifras difundidas varían según el alcance considerado, pero muestran que no se trata de una exploración experimental de pequeña escala.

Las empresas ya comprometieron recursos, contrataron equipamiento y avanzaron con infraestructura logística para llegar a la fase productiva.

Por eso, el margen para resolver el conflicto antes del inicio de la extracción comienza a reducirse.

Qué puede ocurrir ahora

Hay tres frentes para seguir durante los próximos meses.

El Congreso: deberá tratar las iniciativas que envíe el Poder Ejecutivo.

deberá tratar las iniciativas que envíe el Poder Ejecutivo. Las empresas: continuarán intentando avanzar hacia la producción prevista para 2028.

continuarán intentando avanzar hacia la producción prevista para 2028. El frente diplomático: Argentina y Reino Unido mantienen posiciones contrapuestas sobre soberanía y explotación de recursos.

Sea Lion explica así por qué Malvinas volvió con tanta fuerza a la agenda. La disputa histórica tiene ahora un cronograma petrolero concreto avanzando en paralelo, y las decisiones que se adopten durante los próximos meses pueden definir cuánto margen tendrá Argentina para intentar frenarlo.