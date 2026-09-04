Giro judicial clave: confirmaron el cierre definitivo de la causa por el préstamo del fmi de 2018

Si seguías de cerca las novedades en los tribunales por la millonaria deuda de 2018, la Cámara Federal confirmó este viernes el cierre definitivo de la causa.

Los jueces desestimaron los recursos presentados por la fiscalía y concluyeron que las irregularidades administrativas señaladas no configuraron delitos penales ni administración fraudulenta.

Confirmación del archivo: el fallo de la Cámara Federal

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó la resolución de primera instancia emitida por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

De esta manera, la Justicia rechazó la apelación del Ministerio Público Fiscal, ratificando el archivo del expediente que investigó la negociación y ejecución del crédito por USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.

Los planteos de la fiscalía y la figura de administración fraudulenta

El Ministerio Público cuestionaba la falta de intervención del Congreso Nacional y se apoyaba en un informe de la SIGEN que estimaba un perjuicio de USD 29.618 millones.

Sin embargo, los camaristas determinaron que el deterioro patrimonial del Estado no equivale a un delito, aclarando que el Poder Judicial no debe juzgar si una medida económica gubernamental fue acertada o no.

Inexistencia de dolo y el argumento sobre la urgencia financiera

Para la Justicia, las fallas en los procedimientos administrativos no demostraron la intención deliberada de violar la ley por parte de los exfuncionarios.

En su análisis, el tribunal contempló el contexto de urgencia financiera en el que se firmaron las Cartas de Intención y remarcó que las normas exigen un ejercicio manifiestamente arbitrario para configurar abuso de autoridad.

Cierre tras cinco años de investigación y medidas agotadas

La resolución judicial destacó que la investigación penal se extendió por más de cinco años con múltiples informes de la AGN, SIGEN y el Banco Central.

Los jueces concluyeron que la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva sólida ni precisar nuevas medidas capaces de cambiar el resultado, dejando la causa firme.