Quini 6 hoy: $12.000 millones en juego, horario y resultados del sorteo 3406

El Quini 6 hoy domingo 6 de septiembre tendrá uno de los sorteos más esperados de las últimas semanas. El concurso N° 3406 llega con un pozo global estimado de $12.000 millones después de que las principales modalidades quedaran vacantes en la jugada anterior.

La atención estará especialmente puesta en La Revancha, que concentra por sí sola más de $7.000 millones. El sorteo comenzará durante la noche y los números ganadores se conocerán modalidad por modalidad.

Esta nota quedará preparada para reunir los resultados del Quini 6 de hoy una vez que finalicen las extracciones oficiales.

Resultados del Quini 6 hoy: sorteo 3406

El concurso N° 3406 se realiza este domingo a las 21:15 horas en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.

Modalidad Números ganadores Tradicional Primer Sorteo A confirmar tras el sorteo La Segunda A confirmar tras el sorteo Revancha A confirmar tras el sorteo Siempre Sale A confirmar tras el sorteo

Los resultados deben verificarse siempre con la información difundida por Lotería de Santa Fe.

Cuánto dinero sortea el Quini 6 este domingo

El pozo global estimado alcanza los $12.000.000.000. La distribución prevista por modalidad es la siguiente:

Modalidad Pozo estimado Tradicional $1.950.000.000 La Segunda $2.300.000.000 Revancha $7.050.000.000 Siempre Sale $500.000.000 Extra $200.000.000

La Revancha será así la modalidad más atractiva de la noche, ya que concentra más de la mitad del dinero previsto para el concurso.

A qué hora se sortea el Quini 6 hoy

La extracción está programada para las 21:15 de este domingo 6 de septiembre. La transmisión puede seguirse por señales habilitadas y mediante el canal oficial de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Los sorteos habituales del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a esa misma hora.

Por qué el pozo llegó a $12.000 millones

En el concurso anterior, realizado el miércoles 2 de septiembre, no hubo apostadores con seis aciertos en Tradicional, La Segunda ni Revancha. Eso permitió que los pozos principales volvieran a acumularse.

Los números del último sorteo fueron:

Tradicional: 00 – 05 – 10 – 22 – 26 – 45.

00 – 05 – 10 – 22 – 26 – 45. La Segunda: 02 – 03 – 16 – 22 – 24 – 44.

02 – 03 – 16 – 22 – 24 – 44. Revancha: 02 – 07 – 14 – 25 – 34 – 38.

02 – 07 – 14 – 25 – 34 – 38. Siempre Sale: 02 – 05 – 08 – 10 – 31 – 38.

En Siempre Sale hubo 30 apuestas con cinco aciertos y cada una recibió más de $12,4 millones.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6

El ticket básico cuesta actualmente $2.000 e incluye Tradicional y La Segunda. Agregar Revancha cuesta $1.000 más y sumar Siempre Sale otros $1.000, por lo que una jugada completa alcanza los $4.000.

INFOZONA mantiene actualizada una guía específica con el precio del Quini 6 y qué incluye cada tipo de jugada.

El Quini 6 es un juego destinado exclusivamente a mayores de 18 años. Los resultados válidos son los publicados oficialmente por Lotería de Santa Fe.