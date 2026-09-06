Quini 6 hoy: $12.000 millones en juego, horario y resultados del sorteo 3406

El sorteo de este domingo tendrá uno de los pozos más importantes del año después de que las principales modalidades quedaran vacantes. A qué hora es y dónde consultar los números ganadores.

Por Victoria Saenz
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El Quini 6 hoy domingo 6 de septiembre tendrá uno de los sorteos más esperados de las últimas semanas. El concurso N° 3406 llega con un pozo global estimado de $12.000 millones después de que las principales modalidades quedaran vacantes en la jugada anterior.

La atención estará especialmente puesta en La Revancha, que concentra por sí sola más de $7.000 millones. El sorteo comenzará durante la noche y los números ganadores se conocerán modalidad por modalidad.

Esta nota quedará preparada para reunir los resultados del Quini 6 de hoy una vez que finalicen las extracciones oficiales.

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Resultados del Quini 6 hoy: sorteo 3406

El concurso N° 3406 se realiza este domingo a las 21:15 horas en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.

ModalidadNúmeros ganadores
Tradicional Primer SorteoA confirmar tras el sorteo
La SegundaA confirmar tras el sorteo
RevanchaA confirmar tras el sorteo
Siempre SaleA confirmar tras el sorteo

Los resultados deben verificarse siempre con la información difundida por Lotería de Santa Fe.

Quini 6, juego administrado por lotería de santa fe

Cuánto dinero sortea el Quini 6 este domingo

El pozo global estimado alcanza los $12.000.000.000. La distribución prevista por modalidad es la siguiente:

ModalidadPozo estimado
Tradicional$1.950.000.000
La Segunda$2.300.000.000
Revancha$7.050.000.000
Siempre Sale$500.000.000
Extra$200.000.000

La Revancha será así la modalidad más atractiva de la noche, ya que concentra más de la mitad del dinero previsto para el concurso.

A qué hora se sortea el Quini 6 hoy

La extracción está programada para las 21:15 de este domingo 6 de septiembre. La transmisión puede seguirse por señales habilitadas y mediante el canal oficial de YouTube de Lotería de Santa Fe.

Los sorteos habituales del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a esa misma hora.

Por qué el pozo llegó a $12.000 millones

En el concurso anterior, realizado el miércoles 2 de septiembre, no hubo apostadores con seis aciertos en Tradicional, La Segunda ni Revancha. Eso permitió que los pozos principales volvieran a acumularse.

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Los números del último sorteo fueron:

  • Tradicional: 00 – 05 – 10 – 22 – 26 – 45.
  • La Segunda: 02 – 03 – 16 – 22 – 24 – 44.
  • Revancha: 02 – 07 – 14 – 25 – 34 – 38.
  • Siempre Sale: 02 – 05 – 08 – 10 – 31 – 38.

En Siempre Sale hubo 30 apuestas con cinco aciertos y cada una recibió más de $12,4 millones.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6

El ticket básico cuesta actualmente $2.000 e incluye Tradicional y La Segunda. Agregar Revancha cuesta $1.000 más y sumar Siempre Sale otros $1.000, por lo que una jugada completa alcanza los $4.000.

INFOZONA mantiene actualizada una guía específica con el precio del Quini 6 y qué incluye cada tipo de jugada.

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El Quini 6 es un juego destinado exclusivamente a mayores de 18 años. Los resultados válidos son los publicados oficialmente por Lotería de Santa Fe.

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