Crece la tensión en punta indio: vecinos llevaron a la ruta 36 la defensa de la base aeronaval

El conflicto por el futuro de la Base Aeronaval Punta Indio sumó un nuevo capítulo este fin de semana, cuando vecinos, trabajadores, organizaciones sindicales e instituciones de la comunidad trasladaron por primera vez el reclamo hasta la Ruta Provincial 36, donde realizaron una movilización, cortes parciales y una volanteada para visibilizar la preocupación por la reorganización de las instalaciones militares.

La protesta forma parte del plan de lucha que viene desarrollándose en el distrito ante las decisiones que afectan el funcionamiento de la Base, uno de los principales pilares laborales y económicos de Punta Indio. Durante la jornada, los manifestantes entregaron volantes y dialogaron con quienes circulaban por la Ruta 36 para explicar los motivos del reclamo. Según señalaron los organizadores, hubo una respuesta mayoritariamente favorable y respetuosa por parte de los automovilistas.

El eje central de la preocupación es el traslado de capacidades que actualmente tienen asiento en Punta Indio hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca. Entre las áreas alcanzadas se encuentran la Escuela de Aviación Naval y medios vinculados a la vigilancia marítima. Las primeras informaciones conocidas en agosto indicaron además que la reorganización involucraría a alrededor de 150 efectivos y sus familias.

La situación generó una fuerte reacción en todo el distrito porque las consecuencias exceden ampliamente el ámbito militar. La Base constituye una de las principales fuentes de trabajo de Punta Indio y alrededor de su funcionamiento se desarrolla una importante actividad económica que alcanza a empleados civiles, familias, comercios y prestadores de servicios.

Desde que trascendieron los cambios previstos, el reclamo fue creciendo y adquirió un carácter transversal. Vecinos, trabajadores, sindicatos, instituciones y representantes políticos de diferentes espacios comenzaron a participar de distintas acciones para reclamar que la Base conserve su capacidad operativa y que la Escuela de Aviación Naval permanezca funcionando en Punta Indio.

A fines de agosto, más de 400 personas provenientes de Verónica, Pipinas y Punta del Indio viajaron hasta la sede del Ministerio de Defensa de la Nación para expresar el rechazo a la reorganización. Aquella movilización permitió abrir una instancia de diálogo con autoridades nacionales, aunque desde el Municipio advirtieron posteriormente que la situación continuaba sin una resolución definitiva.

Ahora, la llegada del reclamo a la Ruta 36 marca una nueva etapa del conflicto. La elección de ese lugar tiene además un fuerte contenido simbólico para la comunidad: esa misma ruta fue escenario de movilizaciones históricas vinculadas con la lucha por la autonomía de Punta Indio durante la década de 1990.

Mientras se esperan definiciones oficiales sobre el futuro de las instalaciones, la comunidad mantiene el estado de movilización y analiza nuevas acciones. El planteo continúa siendo el mismo desde el inicio del conflicto: preservar plenamente operativa la Base Aeronaval Punta Indio, defender las fuentes laborales y garantizar la continuidad de la Escuela de Aviación Naval en el distrito.