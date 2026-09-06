WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares desde el 8 de septiembre: cómo saber si el tuyo queda afuera

WhatsApp cambiará sus requisitos mínimos el martes 8 de septiembre de 2026 y algunos teléfonos Android antiguos dejarán de ser oficialmente compatibles con la aplicación.

El cambio fue confirmado por la propia compañía y hay un detalle importante frente a las numerosas listas que circulan en Internet: WhatsApp no publicó una lista negra oficial de modelos. Lo que determina si un equipo queda afuera es la versión de Android que puede ejecutar.

Por eso, antes de pensar en cambiar de teléfono, existe una comprobación mucho más sencilla que permite saber si el celular seguirá funcionando con WhatsApp después del martes.

Qué cambia en WhatsApp desde el 8 de septiembre

Actualmente, WhatsApp admite teléfonos con Android 5.0 o una versión posterior. Pero desde el martes 8 de septiembre el requisito se elevará.

A partir de esa fecha, la aplicación solo brindará soporte a dispositivos con Android 6 o versiones posteriores.

La información aparece expresamente en el Centro de Ayuda oficial de WhatsApp.

Dispositivo Requisito Android hasta el 7 de septiembre Android 5.0 o posterior Android desde el 8 de septiembre Android 6 o posterior iPhone actualmente iOS 15.1 o posterior iPhone desde el 30 de noviembre iOS 15.5 o posterior

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp: qué hay de cierto

En redes sociales y distintos sitios circulan listados con modelos de Samsung, Motorola, LG, Huawei y otras marcas que supuestamente dejarán de funcionar en una fecha determinada.

El problema es que el modelo por sí solo no permite confirmar la incompatibilidad. Un mismo teléfono puede haber recibido distintas actualizaciones según el país, operador o variante.

Por eso, la compañía define la compatibilidad mediante el sistema operativo y no mediante una lista pública de modelos.

En términos simples: si tu celular tiene Android 6 o superior, el cambio del 8 de septiembre no debería dejarlo afuera por este requisito. Si permanece en Android 5.x y ya no puede actualizarse, dejará de estar oficialmente soportado.

Cómo saber qué versión de Android tiene mi celular

La ruta puede cambiar ligeramente según la marca, pero generalmente hay que seguir estos pasos:

Abrir Ajustes o Configuración. Ingresar en Acerca del teléfono o Información del dispositivo. Buscar Información de software. Revisar el apartado Versión de Android.

Si figura Android 6, 7, 8, 9 o cualquiera de las versiones posteriores, el equipo supera el nuevo requisito mínimo.

Qué hacer si el teléfono todavía tiene Android 5

El primer paso es comprobar si el fabricante ofrece una actualización del sistema. En algunos dispositivos puede existir una versión más reciente pendiente de instalación.

Si el teléfono no permite superar Android 5, conviene asegurarse de tener una copia de seguridad reciente de los chats antes de trasladar la cuenta a otro dispositivo.

WhatsApp explica además que antes de dejar de admitir un sistema operativo envía notificaciones y recordatorios dentro de la aplicación para que el usuario pueda actualizarlo.

¿Los iPhone quedan afuera el 8 de septiembre?

No por este cambio. La modificación del martes afecta al requisito mínimo de Android.

Para iPhone, WhatsApp mantiene por ahora iOS 15.1 como versión mínima. El siguiente cambio ya anunciado llegará el 30 de noviembre de 2026, cuando comenzará a exigir iOS 15.5 o posterior.

La aplicación también prepara otras modificaciones durante 2026. Entre ellas aparece el sistema explicado por INFOZONA sobre los nuevos nombres de usuario de WhatsApp y qué pasará con el número de teléfono.

La recomendación, por lo tanto, es no guiarse únicamente por listas virales de modelos: revisar la versión del sistema operativo es la forma más segura de saber si el celular seguirá siendo compatible después del 8 de septiembre.