Conmoción por la muerte del actor Cristian Belec a los 47 años

La muerte de Cristian Belec a los 47 años generó conmoción en el ambiente artístico argentino. Actor y modelo, construyó una extensa trayectoria en publicidad, televisión y producciones vinculadas con la moda, aunque uno de sus trabajos más llamativos permaneció durante años fuera del conocimiento del gran público.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, institución a la que estaba afiliado desde 2016. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas de su fallecimiento.

Quién era Cristian Belec

Su nombre completo era Carlos Cristian Belec y había nacido el 8 de abril de 1979. A lo largo de su carrera trabajó como actor y modelo en campañas publicitarias, televisión, cine, videoclips y producciones editoriales.

La Asociación Argentina de Actores recordó su trayectoria y acompañó públicamente a sus familiares y seres queridos. El comunicado oficial puede consultarse en la despedida publicada por la entidad.

Entre sus trabajos publicitarios aparecen campañas para marcas como Fanta, Carrefour, Pierre Cardin, YPF, Tregar, Powerade, PedidosYa, Dunlop y Navarro Correa.

Su participación en 100 días para enamorarse

En televisión formó parte de 100 días para enamorarse, la exitosa ficción emitida por Telefe en 2018 y creada por Sebastián Ortega.

La producción estuvo protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín y Luciano Castro y se convirtió en uno de los programas argentinos más vistos de aquel año.

Belec también participó del cortometraje La visita y apareció en videoclips como El buen bailarín, de Sindicato Mono; Pánico, de Starpunks; y Tu luz en mí, de Corto Plazo.

El desconocido vínculo de Cristian Belec con X-Men

Uno de los datos que volvió a circular después de conocerse su muerte es su participación en X-Men: Primera generación, película estrenada en 2011.

Belec fue elegido como doble de Michael Fassbender, el actor que interpretó a Erik Lehnsherr, posteriormente conocido como Magneto. Años más tarde contó que había llegado al proyecto mediante un casting realizado en Argentina que buscaba una persona con características físicas similares a las de Fassbender.

Bariloche fue escenario de la secuencia de X-Men en la que participó Cristian Belec como doble.

La escena se filmó en Bariloche, aunque dentro de la película el lugar apareció identificado como Villa Gesell. El propio Belec recordó con humor esa particularidad en una entrevista televisiva realizada años después.

La despedida del ambiente artístico

La noticia de su fallecimiento comenzó a multiplicarse durante las últimas horas y generó numerosos mensajes de despedida.

Su trayectoria combinó trabajos conocidos por millones de personas con participaciones mucho menos visibles, como aquella experiencia en una superproducción de Hollywood. Tenía 47 años y mantenía actividad dentro del mundo de la actuación, la publicidad y el modelaje.