¿Cuánto sale el Quini 6? Precio actualizado

El Quini 6 cuesta actualmente desde $2.000, aunque el precio final puede llegar a $4.000 según las modalidades que agregues a la jugada. La diferencia está en si participás solamente del Tradicional o si sumás Revancha y Siempre Sale.

La jugada más económica incluye dos sorteos, mientras que el ticket completo permite participar de todas las modalidades y del Premio Extra. Más abajo podés ver qué opción conviene elegir, cuánto cuesta cada una y qué diferencia hay entre pagar $2.000, $3.000 o $4.000.

Estos son los valores vigentes publicados por la Lotería de Santa Fe, organismo que administra el juego. A continuación podés ver rápidamente cuánto sale cada opción y qué sorteos incluye.

Cuánto sale el Quini 6 hoy

Jugada Qué incluye Precio total Tradicional Primer Sorteo + La Segunda $2.000 Tradicional + Revancha Primer Sorteo + La Segunda + Revancha $3.000 Quini 6 completo Tradicional + La Segunda + Revancha + Siempre Sale $4.000

Ver también: Generador de números de la suerte para el Quini 6: Combinaciones ganadoras

Por lo tanto, si buscabas cuánto cuesta el Quini 6 completo, la respuesta es $4.000 por una combinación de seis números. Esa opción también incluye la participación en el Premio Extra sin costo adicional.

Cuánto cuesta el Quini 6 Tradicional

La apuesta básica del Quini 6 Tradicional cuesta $2.000. Con ese mismo ticket participás de dos sorteos diferentes:

Tradicional Primer Sorteo.

La Segunda del Quini.

No es necesario pagar $2.000 por cada uno: ambos están comprendidos dentro de la apuesta Tradicional.

En estas modalidades reciben premios las apuestas que obtienen 6, 5 o 4 aciertos. Los montos no son fijos: dependen del pozo disponible, la recaudación y la cantidad de ganadores de cada categoría.

Cuánto sale el Quini 6 con Revancha

Si a la apuesta Tradicional se le agrega la Revancha, hay que sumar $1.000. Por lo tanto, el precio total pasa de $2.000 a $3.000.

La Revancha utiliza los mismos seis números elegidos para la jugada y tiene su propio sorteo y pozo. A diferencia del Tradicional, la modalidad Revancha premia los seis aciertos. Si no hay ganadores, el pozo correspondiente continúa acumulándose.

Cuánto sale el Quini 6 completo con Siempre Sale

Para participar de todas las modalidades, el precio actual es de $4.000. La jugada completa comprende:

Tradicional Primer Sorteo.

La Segunda del Quini.

Revancha.

Siempre Sale.

Premio Extra sin costo adicional.

El adicional de Siempre Sale es de $1.000 sobre los $3.000 de la opción anterior, llevando el precio final del ticket completo a $4.000.

Qué diferencia hay entre Tradicional, Revancha y Siempre Sale

Las modalidades utilizan una combinación de seis números del 00 al 45, pero cada una tiene un funcionamiento diferente.

Modalidad Cómo se gana Tradicional Premia 6, 5 y 4 aciertos La Segunda Premia 6, 5 y 4 aciertos Revancha Premia los 6 aciertos Siempre Sale Si no hay 6 aciertos, el premio baja a la categoría con mayor cantidad de aciertos hasta encontrar ganadores

En el Siempre Sale, como su nombre indica, el pozo de esa modalidad se distribuye en cada concurso. Si nadie consigue los seis números, se busca la categoría inmediatamente inferior con ganadores.

Para conocer la mecánica completa también podés consultar cómo se juega al Quini 6 y qué números hay que elegir.

¿Cuánto sale una jugada con más de una combinación?

Los valores de $2.000, $3.000 y $4.000 corresponden a una combinación de seis números. Si hacés más de una jugada distinta para el mismo concurso, el costo se multiplica por la cantidad de combinaciones.

Cantidad de jugadas Solo Tradicional Jugada completa 1 $2.000 $4.000 2 $4.000 $8.000 3 $6.000 $12.000 5 $10.000 $20.000 10 $20.000 $40.000

Cada combinación adicional aumenta la cantidad de apuestas que participan, aunque ninguna selección de números tiene más probabilidades de salir que otra. En una extracción determinada, todas las combinaciones válidas tienen la misma probabilidad matemática.

Cómo se juega al Quini 6

Para realizar una apuesta hay que elegir seis números diferentes entre el 00 y el 45. La jugada se registra en un punto de venta oficial y se entrega un ticket que debe conservarse para controlar el resultado y, en caso de ganar, cobrar el premio.

La forma de comercialización puede variar según la provincia. La propia Lotería de Santa Fe aclara que cada jurisdicción determina los canales habilitados y la modalidad para recibir las apuestas.

Qué días y a qué hora se sortea el Quini 6

El Quini 6 tiene dos sorteos por semana: los miércoles y domingos a las 21:15 horas. Se realizan en la sala oficial de sorteos de Lotería de Santa Fe.

El horario límite para realizar una apuesta puede variar según la jurisdicción. En la Provincia de Santa Fe, por ejemplo, el organismo informa actualmente cierres a las 19:45 de los miércoles y a las 21:00 de los sábados.

Por ese motivo, no conviene esperar hasta minutos antes del sorteo: la venta puede haber cerrado varias horas antes, dependiendo de dónde se realice la jugada.

Cuánto paga el Quini 6

A diferencia de juegos que pagan una cantidad fija de veces lo apostado, el Quini 6 es un juego poceado. El premio depende de la recaudación, los pozos acumulados y la cantidad de apuestas ganadoras.

Por eso no existe una respuesta fija a “cuánto paga el Quini 6”. Los pozos cambian en cada concurso y, cuando una modalidad queda vacante, pueden acumularse cifras multimillonarias para el siguiente sorteo.

Cuánto tiempo hay para cobrar un premio

Los premios del Quini 6 prescriben a los 15 días corridos contados desde el día posterior al sorteo. Si la fecha de caducidad cae en un feriado o día no laborable, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil.

La forma de cobro depende de la jurisdicción donde se realizó la apuesta y del monto obtenido. Por eso es fundamental guardar el ticket original en buen estado hasta verificar definitivamente el resultado.

Preguntas frecuentes sobre el precio del Quini 6

¿Cuánto sale el Quini 6 hoy?

La apuesta Tradicional cuesta $2.000. Agregando Revancha, el precio total es de $3.000. La jugada completa con Siempre Sale cuesta $4.000.

¿Cuánto sale el Quini 6 completo?

$4.000 por una combinación. Incluye Tradicional Primer Sorteo, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y participación en el Premio Extra sin costo adicional.

¿Cuánto cuesta jugar solamente al Tradicional?

El Tradicional cuesta $2.000 e incluye tanto el Primer Sorteo como La Segunda del Quini.

¿Cuánto cuesta agregar la Revancha?

La Revancha tiene un adicional de $1.000, por lo que Tradicional más Revancha cuestan $3.000.

¿Cuánto cuesta agregar Siempre Sale?

La modalidad Siempre Sale agrega otros $1.000. La apuesta con todas las modalidades queda así en $4.000.

Los precios pueden ser actualizados por Lotería de Santa Fe. Esta nota se mantiene actualizada con los valores oficiales vigentes. El Quini 6 es un juego de azar exclusivo para mayores de 18 años. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.