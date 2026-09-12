Un pequeño pueblo bonaerense celebra una receta con más de 100 años de historia: entrada gratis, música y feria

Hay pueblos que consiguen hacerse visibles gracias a algo muy simple: un producto con historia. En este caso, la protagonista es la galleta de campo, una receta que lleva más de un siglo asociada a una localidad bonaerense y que volvió a transformarse en motivo de fiesta.

La celebración reúne varios elementos que suelen funcionar bien en este tipo de contenidos: entrada gratis, gastronomía, feria, espectáculos y una tradición auténtica. Pero, sobre todo, suma una historia fuerte detrás del producto, algo que muchas veces marca la diferencia entre una fiesta más y una escapada con personalidad.

El pueblo que volverá a tener esa vidriera es Oliden, en el partido de Brandsen. En el ecosistema de notas que están mostrando señales positivas, este evento encaja muy bien con la lógica de los pequeños pueblos bonaerenses que apuestan por la gastronomía y la identidad local.

La Fiesta de la Galleta de Campo en Oliden será con entrada libre y gratuita

La 9ª Fiesta de la Galleta de Campo se realizará el domingo 20 de septiembre, desde las 12:00, en el predio de la Estación de Oliden, sobre la Ruta 36, kilómetro 77. La entrada será libre y gratuita.

La jornada incluirá gastronomía, feria de artesanos y emprendedores, danzas y espectáculos musicales. El dato que más interés despierta, sin embargo, sigue siendo el mismo: la posibilidad de probar un producto emblemático del pueblo, elaborado en un contexto que resalta su valor histórico y cultural.

Qué habrá en la fiesta y por qué la galleta es tan importante

La programación difundida anticipa shows musicales, propuestas de danza y un fuerte protagonismo de los puestos gastronómicos. Pero la estrella es la galleta de campo, vinculada a la histórica panadería La Olidense, cuya tradición supera el siglo de vida y está asociada a la receta original y al horno a leña.

La galleta de campo es el centro de una fiesta que creció alrededor de una tradición panadera.

Esa relación entre fiesta y patrimonio cotidiano es la que vuelve más interesante al evento. No se trata de inventar una excusa turística desde cero, sino de apoyar la celebración sobre algo que el pueblo ya reconoce como propio.

Galleta de campo como producto central.

como producto central. Feria de artesanos y emprendedores .

. Shows musicales y danzas.

y danzas. Entrada gratuita durante toda la jornada.

durante toda la jornada. Un entorno de pueblo rural ideal para una salida de domingo.

Por qué puede transformarse en una escapada fuerte

Oliden tiene algo que muchos destinos de cercanía buscan: una identidad muy clara. Quien va a la fiesta sabe qué producto va a probar, por qué es importante y en qué tipo de ambiente lo va a encontrar. Esa claridad editorial también se traslada al interés del lector y al potencial en Discover.

Además, el formato ayuda. No es un evento pensado sólo para comprar y seguir viaje. La feria, los shows y el movimiento en torno a la estación invitan a quedarse varias horas y a recorrer un pueblo que mantiene una escala muy amigable.

En paralelo, la fiesta vuelve visible a otros emprendimientos locales, desde panificados y chacinados hasta artesanías y productos regionales. Eso amplía la experiencia y hace que el evento no dependa de un único atractivo.

Qué tener en cuenta antes de ir

Como la jornada comienza al mediodía, una buena opción es llegar temprano para evitar las horas de mayor concentración de público y encontrar lugar para estacionar con más facilidad. También conviene llevar efectivo o medios de pago alternativos, porque en este tipo de fiestas suele haber muchos puestos pequeños.

La información del evento aparece en el calendario de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Para quienes buscan un domingo distinto, con comida, feria y ambiente de pueblo, Oliden vuelve a perfilarse como una escapada muy competitiva.