El momento más triste de scaloni: murió su mamá después de una larga enfermedad

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, de 74 años, ocurrido durante la noche del martes 27 de octubre en la localidad santafesina de Pujato.

La noticia se conoció este miércoles y fue confirmada por personas cercanas a la familia. La mujer atravesaba desde hacía varios años una delicada situación de salud y permanecía bajo cuidados especiales.

Eulalia, conocida cariñosamente como “Lali”, vivía en Pujato junto a su esposo Ángel, con quien formó una familia integrada por sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Durante su vida también se desempeñó como jueza de paz en esa localidad.

Una madre presente en los momentos más importantes

El entrenador campeón del mundo nunca ocultó el profundo vínculo que mantenía con su madre, a quien recordó públicamente en distintas oportunidades, especialmente cuando su salud comenzó a deteriorarse.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en julio de 2021, cuando Argentina conquistó la Copa América al derrotar a Brasil en el estadio Maracaná.

En aquella oportunidad, Scaloni dedicó el histórico título a su mamá, quien atravesaba un complicado momento de salud.

Meses después, durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, volvió a expresar su preocupación por la enfermedad que afectaba a Eulalia y reconoció que la situación familiar estaba por encima de cualquier compromiso deportivo.

Una despedida en la intimidad familiar

Según trascendió, la despedida de Eulalia Marzetti será de carácter íntimo, con la presencia de familiares y allegados.

La noticia generó numerosas expresiones de pesar en el ambiente deportivo. La Asociación del Fútbol Argentino también manifestó sus condolencias y acompañamiento al entrenador y su familia.

El hombre que condujo a la Selección Argentina a la gloria mundial enfrenta ahora una pérdida profundamente personal, lejos de los estadios y de los festejos que lo convirtieron en uno de los entrenadores más queridos del país.