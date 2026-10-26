El Gobierno revisa más de un millón de pensiones por discapacidad y prepara nuevas suspensiones

Por Francisco Díaz
El gobierno revisa más de un millón de pensiones por discapacidad y prepara nuevas suspensiones

El Gobierno nacional avanza con una nueva revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y evalúa suspender alrededor de 20.000 beneficios ante la detección de presuntas irregularidades.

La medida forma parte de un proceso de auditoría que comprende a más de 1,1 millones de beneficiarios en todo el país, incluidos miles de residentes de la provincia de Buenos Aires.

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Según trascendió, el objetivo del Gobierno es verificar que las pensiones sean percibidas por personas que cumplen los requisitos legales y detectar posibles irregularidades en su otorgamiento.

La posibilidad de nuevas suspensiones genera preocupación entre los beneficiarios, especialmente entre quienes dependen de estos ingresos para afrontar gastos cotidianos, tratamientos médicos y medicamentos.

Desde organizaciones vinculadas a la discapacidad advierten sobre la necesidad de garantizar notificaciones adecuadas y permitir que los titulares presenten la documentación correspondiente antes de adoptar decisiones definitivas.

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Por el momento, no se anunció una suspensión general de las pensiones, y se esperan mayores precisiones oficiales durante los próximos días sobre los beneficios que podrían resultar alcanzados y los mecanismos de revisión.

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