El papa león xiv confirmó su viaje a sudamérica y en luján ya comenzaron a preparar el escenario para recibirlo

La noticia más esperada por miles de fieles finalmente se confirmó. Este lunes 26 de octubre, el Vaticano anunció oficialmente que el papa León XIV realizará su viaje apostólico a Sudamérica durante noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La confirmación llegó después de los controles médicos realizados al pontífice tras su reciente intervención quirúrgica y despejó las dudas que existían sobre la continuidad de la gira.

De acuerdo con la programación ratificada por la Santa Sede, el viaje se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, mientras que la visita a la Argentina tendrá lugar del 8 al 11 del próximo mes. El Santo Padre expresó su alegría por regresar a América Latina y destacó que su presencia buscará transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

En Luján ya comenzaron los preparativos

Mientras se conocía la confirmación oficial, en la ciudad bonaerense de Luján comenzaron a ingresar las primeras estructuras destinadas al montaje del escenario principal, que se instalará frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el pontífice presidirá una multitudinaria celebración religiosa el miércoles 11 de noviembre.

Los trabajos también contemplan la instalación de un altar, un escenario secundario para el coro y otros espacios destinados a las actividades previas. Como parte del operativo, fueron retiradas cuatro columnas de iluminación situadas frente al templo para facilitar el armado de las estructuras, lo que provocará una reducción temporal del alumbrado exterior.

Esperan una multitud de fieles

Las autoridades religiosas y municipales trabajan en un importante operativo de organización, seguridad, asistencia sanitaria y circulación, ante la posibilidad de que más de un millón de personas lleguen a Luján para participar del histórico acontecimiento.

La planificación contempla puestos sanitarios, puntos de hidratación, espacios de información y la participación de numerosos voluntarios que asistirán a los peregrinos.

Las actividades comenzarán el martes 10 de noviembre con una vigilia desde las 18 horas, mientras que el miércoles 11 se desarrollará la celebración central frente a la Basílica, uno de los principales símbolos religiosos de la Argentina.

Una confirmación que genera enorme expectativa

La visita papal había generado incertidumbre luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV. Sin embargo, los últimos controles médicos determinaron que su recuperación evoluciona favorablemente y que no existen impedimentos clínicos para realizar el viaje.

Con la confirmación oficial del Vaticano, la provincia de Buenos Aires se prepara para recibir uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años, que convocará a peregrinos de distintas regiones del país y del