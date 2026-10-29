Paro docente este jueves 29 en Provincia: qué pasa con las clases y qué gremios adhieren

Las familias de la provincia de Buenos Aires deberán prestar atención al funcionamiento de las escuelas este jueves 29 de octubre. Una convocatoria sindical de alcance nacional, anunciada durante la tarde y noche del miércoles, podría alterar el dictado habitual de clases en numerosos establecimientos.

La medida no responde a un feriado ni a una suspensión general dispuesta por las autoridades educativas. Se trata de un paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que adhirieron organizaciones bonaerenses.

La decisión se conoció tras el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes. La central sindical convocó a una jornada de duelo, movilizaciones y reclamos de justicia. En territorio bonaerense ya se registraron confirmaciones de adhesión y avisos de escuelas que no tendrán actividad.

Qué pasará con las clases este jueves 29 de octubre

El impacto del paro dependerá de la adhesión de docentes y otros trabajadores en cada institución. Por eso, no corresponde afirmar que todas las escuelas de la Provincia estarán cerradas: algunas podrían suspender las clases por completo, otras modificar horarios o funcionar con parte de su personal.

La medida alcanza a docentes de distintos niveles, pero la situación concreta de jardines, primarias y secundarias debe confirmarse establecimiento por establecimiento. Las familias deberían revisar los canales habituales de comunicación de la escuela —cuaderno de comunicaciones, grupos institucionales o avisos de la dirección— antes de salir de casa.

En Brandsen, por ejemplo, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 informó que este jueves no dictará clases debido a la adhesión de su personal. También se comunicaron afectaciones en establecimientos de Mar del Plata y otros distritos, donde los gremios difundieron la convocatoria.

Qué sindicatos convocaron al paro y por qué

La CTERA llamó a una jornada nacional de duelo y paro para el 29 de octubre, con movilizaciones y acciones públicas en distintos puntos del país. En la provincia de Buenos Aires, SUTEBA confirmó su adhesión, y se registraron adhesiones de otros sectores docentes bonaerenses, incluida la FEB en Tandil.

La convocatoria surgió después de que fuera encontrado el cuerpo de Nancy Estela Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, Corrientes. La docente estaba desaparecida desde comienzos de octubre.

En su pronunciamiento del miércoles 28, la conducción de CTERA reclamó una investigación que permita esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades. También exigió mejores condiciones de seguridad y protección para quienes trabajan en escuelas rurales y zonas aisladas.

En qué localidades bonaerenses se confirmó la adhesión

La convocatoria tiene alcance nacional, pero las confirmaciones locales son importantes para conocer su efecto real. En Mar del Plata, el Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredón anunció que el sector docente se sumará a la medida, junto con los gremios provinciales que participan de la protesta.

En Brandsen, la Escuela Técnica N.º 1 comunicó expresamente que no habrá clases durante la jornada. En Tandil, medios locales informaron que SUTEBA y FEB confirmaron su adhesión al paro. Estas situaciones no permiten extrapolar automáticamente el funcionamiento de todos los establecimientos de cada distrito.

Si una escuela no envió un aviso, lo más prudente es consultar directamente con la institución. La convocatoria sindical no equivale por sí sola a una resolución provincial que suspenda la actividad escolar en todos los turnos.

Qué deben tener en cuenta las familias antes de ir a la escuela

El dato más importante para madres, padres y estudiantes es que la asistencia y el dictado de clases pueden variar según la escuela. Una confirmación de adhesión de un sindicato no reemplaza la información sobre el personal disponible en cada establecimiento.

Conviene verificar si habrá clases en el turno habitual, si se modifican los horarios y si se mantienen otros servicios escolares. En caso de que la dirección haya informado suspensión de actividades, es recomendable conservar ese mensaje para evitar confusiones.

La jornada del jueves se desarrollará en un contexto de duelo y reclamo sindical. Cualquier modificación adicional del funcionamiento escolar deberá comunicarse por los canales oficiales de cada institución o de las autoridades educativas correspondientes.