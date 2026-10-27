Halloween: proponen que los comercios coloquen un globo naranja si van a regalar golosinas

Con la llegada de Halloween, que se celebra cada 31 de octubre, una propuesta comenzó a circular en las redes sociales con un mensaje tan sencillo como significativo: que los comercios dispuestos a regalar golosinas coloquen un globo naranja en la puerta de sus locales, para que los niños sepan dónde serán bien recibidos.

La iniciativa surge en momentos en que esta celebración, de origen extranjero, ha ganado popularidad en distintas ciudades y localidades de la Argentina. Cada año son más los chicos que se disfrazan de brujas, fantasmas, monstruos o personajes de fantasía y salen a recorrer las calles con sus bolsitas, esperando recibir un caramelo, un chocolate o alguna otra golosina.

🎈 Un globo naranja como señal de bienvenida

La propuesta consiste en que aquellos comerciantes que deseen participar de Halloween coloquen un globo de color naranja en la entrada de sus negocios. De esa manera, los pequeños podrán identificar fácilmente los lugares donde recibirán alguna golosina y disfrutar de la tradicional consigna de “¿Dulce o truco?”.

No se trata de imponer una celebración ni de obligar a nadie a participar. Por el contrario, la intención es que cada comerciante pueda decidir libremente si desea sumarse, evitando situaciones incómodas para los niños.

Una celebración que también genera diferencias

Aunque Halloween ha sido incorporado progresivamente a las costumbres de muchas familias argentinas, todavía existen personas que rechazan esta festividad por considerar que se trata de una tradición importada, ajena a nuestra historia y a nuestras raíces culturales.

Esa postura, absolutamente respetable, en ocasiones se traduce en respuestas poco amables hacia los pequeños que llegan disfrazados a pedir una golosina. Algunos reciben como contestación que Halloween no es una fiesta argentina, que no corresponde celebrarla o que deberían participar de otras tradiciones.

Frente a estas situaciones, quienes promueven la iniciativa recuerdan algo fundamental: los niños no salen a las calles para debatir sobre el origen de una celebración, sino simplemente para jugar, divertirse y compartir un momento de ilusión con sus amigos.

Detrás de cada disfraz hay una familia que dedicó tiempo a prepararlo, un chico que espera con entusiasmo la llegada de esa noche y una pequeña ilusión que puede verse empañada por una respuesta desagradable.

Respetar las diferencias sin lastimar a los chicos

El mensaje que acompaña esta propuesta invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la convivencia.

Nadie está obligado a celebrar Halloween, comprar golosinas o compartir una tradición con la que no se identifica. Pero tampoco resulta necesario expresar ese desacuerdo mediante comentarios hirientes o actitudes que puedan entristecer a un niño.

Un globo naranja permitiría resolver esa diferencia de manera sencilla: quienes quieran participar podrán hacerlo y quienes prefieran no sumarse continuarán con sus actividades habituales, sin necesidad de generar situaciones desagradables.

🎃 Que la única sorpresa sea una golosina

La iniciativa busca poner en primer plano algo que está por encima de cualquier discusión cultural: la alegría de los más pequeños.

Para un adulto, Halloween puede representar una costumbre extranjera o una celebración con la que no está de acuerdo. Para un niño, en cambio, puede ser simplemente la oportunidad de ponerse un disfraz, salir con sus amigos, reírse y regresar a casa con algunos caramelos.

Por eso, el mensaje que se difunde en las redes sociales es una invitación a la empatía, al respeto y a la buena convivencia.

Este 31 de octubre, un simple globo naranja en la puerta de un comercio puede convertirse en una señal de bienvenida y en una manera de cuidar la ilusión de los chicos.

Porque las tradiciones pueden discutirse, aceptarse o rechazarse, pero la alegría de un niño merece ser respetada siempre.