Gas y Zona Fría: qué descuentos siguen y quiénes deben revisar su factura

Las facturas de gas de miles de hogares bonaerenses atraviesan una nueva etapa. La Secretaría de Energía reglamentó el régimen de bonificaciones conocido como Zona Fría y definió condiciones para conservar o acceder a descuentos sobre el precio del gas.

La novedad importa especialmente a quienes hasta ahora recibían una reducción por vivir en determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires. La situación ya no es idéntica para todos los usuarios que estaban comprendidos en el régimen ampliado.

La medida se formalizó mediante la Resolución 299/2026. El porcentaje que figure en cada factura dependerá de la ubicación del suministro y de las condiciones establecidas para el hogar.

Qué descuentos establece el nuevo esquema de Zona Fría

La normativa contempla una bonificación del 50% sobre el precio del gas para los consumos alcanzados por el régimen en la Patagonia, Malargüe y la Puna. En territorio bonaerense, el partido de Patagones integra la región patagónica contemplada.

Para otros hogares de regiones frías, la reglamentación prevé una bonificación adicional del 20% sujeta a requisitos. No equivale a mantener automáticamente todos los beneficios anteriores: es necesario comprobar que el suministro y el titular cumplan las condiciones exigidas.

Quiénes pueden recibir la bonificación del 20%

El acceso al beneficio adicional está vinculado con la ubicación en las zonas bioambientales contempladas, la incorporación al régimen de subsidios energéticos focalizados y los criterios socioeconómicos establecidos.

En consecuencia, vivir en una localidad que anteriormente tenía descuento de Zona Fría no garantiza por sí solo conservar una bonificación idéntica. La evaluación de cada caso es fundamental.

Además, los porcentajes mencionados se calculan sobre el componente del precio del gas al que se refiere la normativa. No significan necesariamente una reducción del mismo porcentaje sobre el total final de la boleta, que incluye otros cargos e impuestos.

Cuándo se verá el cambio en las facturas

La aplicación efectiva debe seguir los cuadros tarifarios y los procedimientos de facturación de las distribuidoras. Por eso, el impacto puede variar según el período de consumo que cubra cada boleta y la empresa que presta el servicio.

También influyen el volumen consumido, la categoría del usuario, la zona tarifaria y la situación particular frente a los subsidios. Dos hogares con consumos similares podrían terminar pagando montos diferentes.

No corresponde afirmar que todos los usuarios de la provincia recibirán un aumento uniforme: cada factura debe analizarse con sus propios conceptos.

Qué revisar para saber si corresponde el descuento

Al recibir la próxima factura conviene comprobar el domicilio del suministro, la categoría tarifaria, las fechas del período facturado y las bonificaciones detalladas. También es importante revisar si los datos del hogar se encuentran actualizados en el sistema de subsidios que corresponda.

Si el descuento esperado no aparece o el monto cambia de manera inesperada, se puede solicitar a la distribuidora el detalle de los conceptos facturados y de los beneficios aplicados.

Para los usuarios bonaerenses, la principal novedad es que la ubicación geográfica deja de ser el único criterio para acceder a determinadas bonificaciones del régimen. La nueva reglamentación suma condiciones específicas que vale la pena verificar antes de pagar.