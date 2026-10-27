Ni frío de invierno ni calor de primavera: así estará el tiempo en la provincia de buenos aires

La Provincia de Buenos Aires comienza a recuperar temperaturas más primaverales. Este martes 27 de octubre tendrá una mañana fresca y una tarde templada, mientras que los próximos días combinarán períodos de sol, ascenso térmico y posibles lluvias.

Martes con mañana fría y tarde más templada

La jornada de este martes comenzó con temperaturas bajas, especialmente en localidades del interior bonaerense, donde el termómetro descendió hasta valores cercanos a los 10 grados e incluso inferiores en algunos sectores.

Durante la mañana predominará el cielo mayormente nublado, aunque con el transcurso de las horas podrían producirse algunas aperturas de sol.

Las temperaturas máximas se ubicarán generalmente entre los 19 y 21 grados, con diferencias según la región. La probabilidad de precipitaciones será baja durante buena parte del día.

Miércoles: sube la temperatura, pero podrían llegar las lluvias

Para mañana miércoles 28 se espera una nueva recuperación de las temperaturas, con máximas que podrían superar los 21 grados en distintas localidades bonaerenses.

Sin embargo, el aumento de la nubosidad favorecerá condiciones de inestabilidad, especialmente durante la tarde.

En sectores del interior provincial podrían registrarse lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Para determinadas zonas del centro y sur bonaerense se anticipan fenómenos acompañados por ráfagas, actividad eléctrica y precipitaciones intensas en períodos breves.

Jueves y viernes: temperaturas agradables y tiempo variable

El jueves 29 continuará con temperaturas relativamente templadas, máximas cercanas a los 20 y 23 grados y abundante nubosidad.

No se descartan chaparrones aislados en algunas regiones, aunque las condiciones serán diferentes según la ubicación.

Para el viernes 30 se espera una mejoría general, con períodos de sol y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 22 a 24 grados.

¿Cómo estará el último fin de semana de octubre?

El sábado 31 podría ofrecer uno de los registros térmicos más agradables de la semana, con máximas cercanas a los 24 o 25 grados en algunos sectores de la Provincia.

No obstante, el aumento de la temperatura también podría favorecer la formación de tormentas aisladas, principalmente durante la tarde y la noche.

El domingo 1 de noviembre se perfila con mayor inestabilidad y posibilidades de lluvias y chaparrones en distintas zonas bonaerenses.

Octubre se despide con temperaturas más primaverales

El mes terminará con tardes más templadas, pero mañanas y noches todavía frescas. La inestabilidad podría continuar durante el inicio de noviembre, con condiciones variables según cada región bonaerense.